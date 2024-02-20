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يعقوب الرفاعي أمينا عاما لـ اتحاد المصارف وشيخة العيسى نائبا

2/20/2024 9:49:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح أن مجلس إدارة الاتحاد وافق بالإجماع خلال اجتماعه رقم (1/2024) المنعقد بتاريخ 14 فبراير الجاري على تعيين د.يعقوب الرفاعي أمينا عاما للاتحاد لفترة واحدة ولمدة 3 سنوات (2024 - 2027)، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين شيخة العيسى نائبا للأمين العام.
وبهذا الصدد، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت بالشكر والتقدير إلى د.حمد الحساوي لجهوده المخلصة التي قدمها طوال فترة توليه منصب أمين عام الاتحاد منذ سبتمبر 2011 وحتى مارس 2024.
وبهذه المناسبة، أعرب الحساوي عن شكره وعرفانه لمجلس إدارة الاتحاد على الثقة التي تم منحها له لفترة امتدت لأكثر من 12 عاما تشرف خلالها بالعمل تحت قيادة مجلس الإدارة في مسيرة كانت رائعة وتجربة فريدة ساهمت بشكل أساسي في تطوير العمل وتحقيق العديد من الإنجازات، متمنيا لمجلس الإدارة والأمانة العامة استكمال مسيرة الاتحاد وتحقيق المزيد من التطور والنجاحات والإنجازات في السنوات المقبلة.
كما تقدم الحساوي بجزيل الشكر الى كـل الجهات الحكومية والخاصة وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، والتي كان لها دورا فاعلا في تحقيق إنجازات الاتحاد.

MENAFN20022024000130011022ID1107877519

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