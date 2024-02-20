يستأجر حارساً شخصياً ليبدو غنياً ويتزوج فتاة جميلة

استأجر رجل صيني حارسًا شخصيًا لمرافقته إلى مسقط رأسه خلال عيد الربيع ليبدو غنيًا ويثير إعجاب أصحاب مكاتب الزواج الذين يمكنهم تقديمه إلى فتيات جميلات.

الرجل، الذي يستخدم اسم شياوران وهو في العشرينات من عمره، كان يدفع 1500 يوان (208 دولارات) يوميًا للحارس الشخصي.

قام الحارس الشخصي بنقل شياوران من بكين حيث يعمل إلى مقاطعة خبي في شمال الصين، وشملت الخدمات حمل حقيبة شياوران وحمل مظلة له.

وبحسب ما ورد يريد شياوران إثارة إعجاب أصحاب مكاتب الزواج في مقاطعة هيبي الذين يمكنهم مساعدته في التعرف على فتيات جميلات.

كما أثارت محاولة شياوران أن يبدو ثريًا إعجاب جيرانه الذين اعتادوا الشجار حول استخدام الأراضي المشتركة بين ممتلكاتهم، وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أنهم سمحوا الآن لعائلة شياوران باستخدام الأرض، مضيفة أن الخدمة كانت تستحق المال الذي أنفقه.

ليس شياوران وحده هو من قام بتعيين حارس شخصي حيث حصل آلاف الأشخاص على حراس شخصيين خاصين من منصات التجارة الإلكترونية لأسباب مختلفة، كما توفر الشركات التي تقدم الخدمات حراسة شخصية من الإناث.

قالت إحدى العملاء إنها استخدمت الخدمة لمنع زوجها السابق من أخذ طفلها بالقوة أثناء محاكمة الحضانة، استأجر شخص آخر حارسًا شخصيًا لمنع حبيبته السابقة من الحضور لحضور حفل زفافه، ولا يشارك الحراس الشخصيون في الشجار أو القتال أو الأنشطة غير القانونية.

وأثارت الخدمة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المستخدمين: "أريد تعيين حارس شخصي لكي أبدو بمظهر جيد أمام أقاربي في المنزل".







