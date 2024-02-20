زيادة فيتامين بي 3 في الجسم «قاتلة»
التاريخ
2/20/2024 7:19:58 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حدد باحثو كليفلاند كلينك، مساراً يربط النياسين الزائد (فيتامين بي 3) بأمراض القلب والأوعية الدموية. وكشفت الدراسة، المنشورة في مجلة ((نيتشر ميديسين))، عن وجود صلة بين منتج تحلل النياسين ((المسمى 4PY)) والأحداث القلبية الضارة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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