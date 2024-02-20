250 ورشة فنية تنسج قصص إبداع بانورامية في «سكة 12»

تشكيلة متنوعة من ورش العمل الفنية تطل بها النسخة الـ12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، خلال الفترة من 23 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل، في حي الشندغة التاريخي، بمشاركة أكثر من 500 مبدع وفنان من الإمارات والمنطقة والعالم، حيث تسعى ((دبي للثقافة)) من خلال المهرجان إلى توفير بيئة إبداعية مستدامة تسهم في تمكين ودعم أصحاب المواهب وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم في مجالات الفنون كافة، ما يعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

كولاج

وستقدم ((دبي للثقافة)) على مدار أيام المهرجان الذي يرفع شعار ((الفن ينطلق من سكة جديدة)) نحو 250 ورشة عمل مبتكرة تتولى نخبة من الفنانين والمختصين والمشرفين تقديمها لزوار الحدث، ويسلطون فيها الضوء على أنماط مختلفة من الفنون، ويحتفون فيها بروائع الموسيقى والتصميم وإبداعات فن الطهي، وغيرها، ومن بينها ورشة ((مزج الحناء)) التي تستعرض فيها الدكتورة عذراء خميسة طرق مزج الحناء مع الزيوت العطرية وكيفية إعداد مخاريط الحناء باستخدام مواد عضوية، فيما تتيح الفنانة فاطمة المهيري أمام المشاركين في ورشة ((رسم الأحجار الكريمة)) إمكانية التعرف على طرق تقطيع وصقل الأحجار الكريمة وأنواعها وابتكار تصاميم فنية تبرز جمالياتها، بينما تضيء ورشة ((ريزوبالوزا)) على سحر طباعة ((الريزو)) وجماليات فن الكولاج.

وستركز بيريهان العشماوي في ورشة ((الرسم على الخوص))، على حرفة ((سف الخوص)) التقليدية وكيف يمكن دمج الحرف اليدوية ضمن الممارسات الفنية المعاصرة، بينما يستعرض خبراء ((استوديو ثيرتين)) خلال ورشة ((إنتاج لصق)) مجموعة من التقنيات التي يستخدمها فنانو الشوارع في إنجاز أعمال إبداعية معقدة ومبهرة، وسيقومون ضمن ورش أخرى بتدريب الزوار على طرق التقاط الصور في الشارع وعملية تصنيف الصور وتحريرها.

ومن خلال ورشة ((الخط العربي المعاصر)) سيطلع زوار المهرجان على أنواع الخطوط وتاريخها والمواد المستخدمة فيها، وسيكتشفون تقنية ((سوميناغاشي)) الفنية التي كانت تستخدم في اليابان خلال القرن الثاني عشر عبر ورشة متخصصة تقدمها دانيلا وحيد من ((ماربيل مي))، فيما سيتعرفون في ورشة ((دي جي تجريبي)) التي يقدمها جيمس كيلي على معدات الـ((دي جي)) وطرق المزج بين المقطوعات الموسيقية لإنتاج مقاطع جديدة.

ومن جهة أخرى، سيعمل مركز الجليلة لثقافة الطفل من خلال ورشة ((الارتجال المسرحي)) على تطوير مهارات الصغار في فنون الأداء المسرحي، فيما سيكون الأطفال على موعد مع كارلا جوليان من ((موف أون يوغا))، التي ستتولى تدريبهم على ممارسة تمارين اليوغا وتقنيات التنفس النموذجية التي تعزز لديهم التركيز وتنعكس إيجاباً على بنيتهم الجسدية والعقلية.

سلسلة

وضمن فعاليات (بيت 268) في متحف الشندغة، سيقدم ((سكل لاب)) فن تحضير ((اللاتيه)) وطرق إعداد القهوة المتخصصة باستخدام نكهات الزعفران والهيل والتمر، وفي ورشة ((تخمير الخضراوات)) سيتيح ماهر الطبشي أمام زوار الحدث فرصة الاستمتاع بصناعة المخللات، كما تستعرض ورش فن الطهي تاريخ الشوكولاتة وأبرز تقاليد صناعتها حول العالم، وممارسات التوريد المستدامة وغيرها.

يشار إلى أن سلسلة ورش العمل التي ستقدم باللغتين العربية والإنجليزية ستكون موزعة على 8 بيوت ومساحتين خارجيتين تقدم أنواعاً مختلفة من الفنون، ومنحوتات وأعمالاً تركيبية مميزة وأخرى رقمية مستلهمة من شعار المهرجان الذي سيشهد تنظيم العديد من التجارب الثقافية الاستثنائية ضمن أجواء إبداعية ملهمة.