فرقة «ملوك الغجر» تحيي حفلاً فنياً في دبي السبت المقبل

يحيي نجوم فرقة ((ملوك الغجر)) Gipsy Kings الرائدة في الموسيقى الغجرية والرومبا الكاتالانية، في دبي السبت المقبل، حفلاً فنياً فريداً عامراً بالنغمات والألحان، في ((نادي الإمارات للجولف)).

سيؤدي قائد الفرقة عازف الغيتار الشهير ((تونينو بالياردو)) خلال الحفل مجموعة من أشهر الأغنيات والألحان الغجرية والإيقاعية، فيما ستقدم الفرقة باقة من أروع أغانيها الشهيرة، التي لاقت إعجاب عشاق الموسيقى في العالم، وأصبحت جزءاً من الذاكرة.

وستقدم الفرقة التي تتميز بأسلوبها الفريد، وبيع لها أكثر من 18 مليون ألبوم حول العالم، الكثير من الألحان ذات الطابع الغجري، والممزوجة بنغمات الفلامنكو التقليدية وموسيقى البوب والموسيقى اللاتينيية، كما ستؤدي أجمل أغنياتها، مثل Bamboleo و Volare وDjobi Djoba، وغيرها الكثير.

تجدر الإشارة إلى أن ((ملوك الغجر)) فرقة موسيقية أساسها من بلدية آرل ومونبلييه في جنوب فرنسا، يؤدون أغاني الفلامنكو بلهجة أندلسية إسبانية.