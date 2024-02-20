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برامج مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تعزز مكانة اللغة العربية

2/20/2024 7:19:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الأهمية التي توليها المؤسسة للغة العربية وصونها، وذلك في مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة الأم الذي يصادف اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن الاحتفاء بالمناسبة يلقى الضوء على الدور المحوري للغة في حياة الإنسان، باعتبارها وسيلة أساسية للتواصل، وأداة رئيسة لنهل المعرفة ونقلها.

دلالات

وقال بن حويرب: ((يعد اليوم العالمي للغة الأم مناسبة ذات دلالات ومضامين إنسانية خاصة، إذ تحتفي فيه شعوب العالم بإرثها اللغوي والحضاري، ويسلط الاحتفاء بهذا اليوم الضوء على الدور المحوري للغة في حياة الإنسان، باعتبارها وسيلة أساسية للتواصل، وأداة رئيسة لنهل المعرفة ونقلها، وتجسد هذه المناسبة أهمية حماية التنوع اللغوي، في ظل اندثار العديد من اللغات المنطوقة)).

وتابع: ((نحرص في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على دعم مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لصون لغتنا العربية، إيماناً بأهميتها التاريخية وقيمتها الفكرية والمعرفية والحضارية، وكذلك دورها في تقدم الحضارة الإنسانية جمعاء، ونعرب في هذه المناسبة عن فخرنا بالجهود الوطنية لحماية اللغة العربية، واعتزازنا بالدور الحضاري المشهود لـ((لسان الضاد)) منذ فجر التاريخ، مجددين التزامنا بمواصلة إطلاق البرامج والمبادرات الرامية لترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز حضورها، وتشجيع أجيال الناشئة والشباب على التمسك بلغتهم الأم باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للهوية الوطنية)).

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