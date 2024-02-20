«الوردة» في دبي ..ألوان فواحة بعبق الجمال والقيم

((الوردة هي وردة هي وردة هي وردة))، بهذا العنوان اللافت المقتبس من قصيدة شعرية، تُقيم الفنانة العالمية المقيمة في لندن، ماندي الصايغ، معرضها الفردي الأول في دبي، بأعمال تمزج بين عدد من الوسائط التعبيرية المختلطة من الرسم والتركيب والفيديو والصوت والأداء، هي أدواتها لخلق بيئة غامرة قادرة على استكشاف مجموعة من الحقائق المتداخلة وتوليد معان جديدة.

وتظهر أعمال الفنانة في غاليري ((لوري شبيبي)) بالسركال أفينيو، طبقات من أسطح مطلية بأوراق صحف عالمية وشاشات على الجدران ولوحات غير مكتملة غنية بالأنماط المعقدة والمراجع الرمزية والكولاج والفن التصويري، وهي تعتمد على رموز وزخارف من سير صينية وفلسطينية إلى جانب مواد ثقافية مرئية، وهي الماليزية البريطانية من أصل فلسطيني.

منظور بديل

ويفيد موقع غاليري ((لوري شبيبي)) بأن أعمال الفنانة تبحر عبر أفكار متناقضة ومشرذمة، وتنغمس في موضوعات كالشعر والهجرة والحركة والتمرد والتذكر، وتقوم بنسج مخاوفها لتقدم أعمالاً بمنظور بديل في إعادة تأطير للأحداث الحالية والتواريخ والمستقبل المحتمل. وعبر استخدامها وسائل إعلام متنوعة، تدرس كيفية تشكيل وتفكيك الأنظمة الاجتماعية والثقافية والسياسية في العالم المعاصر، إذ تجمع في لوحات كبيرة وواجهات طاولات وتركيبات غامرة وعروض ومقاطع الفيديو أجزاء متباينة من المعلومات معاً، وتتساءل عن الطرق التي قد ينشأ بها المعنى من العلاقة بين هذه المواد ذات المصادر المختلفة.

استكشاف

وتعد ممارسة الصايغ متجذرة في استكشاف المواد واللغة، إذ تتميز أعمالها باستخدام ورق الصحف والإعلانات والخرائط الجوية وكتب التشريح وخط والدها، إلى جانب عناصر مرسومة يدوياً مع استخدام مواد لاصقة مثل اللاتكس، ما يتيح لها التنقل بين الأطر المادية والجسدية واللغوية. وهي تشير إلى عملية التجميع الخاصة بها باسم ((الخياطة)) والأسطح المطلية باسم ((الجلود)) التي تبدو موشومة.

قصيدة

وتستعير الفنانة من الشعر القديم والحديث، وقد اقتطفت عنوان معرضها من أشهر قصائد الروائية الأمريكية الحداثية، جيرترود شتاين، بعنوان ((إميلي المقدسة (1913)، حيث تقوم بتكرار اسم ((الوردة)) في استحضار للغة والأفعال والصور والأحداث والأشياء والمشاعر ذات الصلة، ما يعزز الطبيعة الشاعرية في الأعمال. أما الموسيقى التي تستجيب لموضوعات أعمالها، فتم تكليفها لفنان الصوت، سامي العناني، حيث تمحور إنتاجه حول المعنى المقاوم لمفهوم ((الساحة))، كما أنشأ العناني لحناً جديداً لقطعة شاركت في تأليفها الفنانة البريطانية تشيلسي غوردون، حيث الأداء مستمد من طقوس الصلاة المتنوعة مع دمج لإيقاعات وحركات متكررة.

وأسهمت بدورها منسقة الفن العالمية والكاتبة وراعية المعرض، سارة رازا، بمقالة من أجل توفير فهم أعمق لأعمال الفنانة، في تكملة للمعرض.

سياقات جديدة

ويصف موقع غاليري ((لوري شبيبي)) نهج الصايغ في رواية القصص المرئية، بأنه يجسد الروح المتمردة لثقافة ((البانك)) البصرية، حيث تثور على الصور والنصوص وتحررها من بنيتها التسليعية وتستكشف انصهار أفعال مختلفة بهدف إنتاج تجربة غامرة تنسج بيانات مرئية عن الأسلاف والعائلات والجماعات من مصادر متنوعة، كالأشياء الزائلة والمنسوجات والأدب والصحف والمواد المطبوعة.

زخارف

وتصف أعمالها بأنها مشغولة في علاقة الجزئي بالكلي، وبينما تقوم بتجميع مواد متنوعة أو أجزاء في عمل فني محقق (الكل)، تشرع في عملية تراكمية تنشأ من خلالها المعاني. وغالباً ما تتكرر الزخارف عبر أعمال متعددة، مما يوضح كيفية تغيير معنى المعلومات في سياقات جديدة. ومن خلال التأكيد على حدود الوسيط الذي اختارته، تلفت الانتباه إلى الأنظمة التي تحدد كيفية تصنيف المعلومات واحتوائها وفهمها، وتقوم بإنشاء ((شبه أرشيفات)) في واجهات الطاولات، ما يشير إلى الارتباطات والمراجع من خلال وضع الأشياء في مساحة مشتركة ومحددة.