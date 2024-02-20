فيصل بلهول يدعم مشاريع نوعية في «شارك تانك دبي»

رحلة ملهمة يمضي بها رواد الأعمال المشاركون في برنامج ((شارك تانك دبي))، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي التابعة لـ((دبي للإعلام))، يعرضون خلالها أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة على لجنة من المستثمرين أملاً بأن يتمكنوا من إقناعهم بأهمية الاستثمار في أفكارهم مقابل حصولهم على نسبة مئوية في المشروع.

في البرنامج الذي شهد حتى حلقته الثامنة تحقيق صفقات بقيمة تجاوزت حاجز 30 مليون درهم، برز رائد الأعمال والمستثمر الإماراتي فيصل بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، الذي اختار الاستثمار في مجموعة من المشاريع الناجحة التي تتوافق مع طبيعة رؤيته وتقييمه ومعاييره الخاصة، حيث جاءت المشاريع متنوعة ويصب معظمها في قطاع تقنية المعلومات والتكنولوجيا وأخرى مرتبطة بالوجبات الصحية وتحسين جودة الحياة، وغيرها.

منتجات

خلال حلقات برنامج ((شارك تانك دبي)) الذي يعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات، أسهم بلهول في دعم مجموعة مشاريع متنوعة، حيث أبدى اهتماماً بفكرة منصة ((ريست هيرو)) التي ابتكرها رائد الأعمال عبدالله الشمري، بهدف توفير الحلول لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، حيث تتولى إدارة ((ريست هيرو)) عملية إنشاء متاجر خاصة بالمؤسسات الأخرى وإدارة طلباتها وبيع منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنذ تأسيسها نجحت المنصة في استقطاب أكثر من 50 علامة تجارية وإنشاء نحو 2500 متجر إلكتروني.

وتبنى بلهول أيضاً فكرة مشروع ((كي نو أنابيل)) الذي أسسه البرازيلي خوسي بالتعاون مع كارلا، بهدف مساعدة أصحاب الهمم على تجاوز التحديات التي تواجههم في التعلم والقراءة، وذلك من خلال ابتكارهم لجهاز ((كي إكس)) الذي يتوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، ويساعد ذوي الإعاقات الحركية والجسدية والمعرفية من استخدام الأجهزة الرقمية المختلفة إلى جانب التواصل مع محيطهم المجتمعي والتفاعل معه.

وأسهم بالتعاون مع بقية أعضاء لجنة المستثمرين في البرنامج في دعم مشروع ((جنين)) الذي أسسه الفلسطيني عزيز خطيب وزوجته تالا هماش، حيث يقدم المشروع تشكيلة من المنتجات العضوية والطبيعية، وهي: زيت الزيتون والزعتر، والزيتون، والفريكة والسُماك والميرمية التي يتم استيرادها من فلسطين، حيث يعتمد عزيز وتالا على ما تجود به أرضهما الواقعة في مدينة جنين من خيرات.

من جهة أخرى، كما أبدى إعجابه بفكرة مشروع (PeriCare) الذي عرضته رائدة الأعمال المصرية بريهان أبو زيد وما يقدمه من تشكيلة متنوعة من المنتجات المبتكرة التي تساعد الأم حديثة الولادة في الحصول على خصوصية تامة أثناء عملية الرضاعة، وتمكنها في الوقت ذاته من الاعتناء بأطفالها والاهتمام بصحتها. وأسهم بلهول أيضاً في دعم فكرة مشروع ((بي برونزي)) الذي عرضته رائدة الأعمال اللبنانية بانة إدريس، ويتخصص في إنتاج أنواع من الزيوت الخاصة بتسمير البشرة.

حرص

وفي هذا السياق، أكد فيصل بلهول حرصه على اختيار مشاريع متفردة في أفكارها ومنتجاتها، وتمتلك مقومات النجاح في السوق. وقال: ((هناك العديد من المعايير التي استند إليها شخصياً في تقييم المشاريع المشاركة في برنامج ((شارك تانك دبي))، وعلى رأسها مدى جودة الفكرة وإلمام صاحب المشروع بها وبتفاصيلها الكاملة، ومدى خبرته في هذا المجال))، مشيرة في هذا الإطار إلى أهمية معرفة حجم السوق والشريحة المجتمعية التي يستهدفها المشروع. وأضاف: ((كلما كبر حجم السوق زادت فرص نجاح المشروع ونموه، فضلاً عن تفرد الفكرة نفسها وقدرتها على المنافسة، حيث تعتبر هذه نقطة مهمة في تحديد قدرة المشروع على النجاح، خصوصاً أنه في بعض الأحيان يسهل تقليد الفكرة أو تطويرها)).

وأشار بلهول إلى ضرورة قيام رائد الأعمال بتطوير نفسه باستمرار. وتابع: ((عملية التطوير لا تقتصر على تنمية المهارات فقط، وإنما تتسع لتشمل أيضاً كيفية دراسة الفكرة وتطويرها والإلمام التام بها، وعلى رائد الأعمال أن يأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي يمكن أن تواجهه خلال المستقبل، وأن يكون مستعداً لها، لا سيما وإننا نعيش في عصر يمتاز بسرعة خطواته واتساع قفزاته وتطورها، خصوصاً إذا كان الاستثمار في قطاع يشمل تقنية المعلومات والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث تزداد فيها فرص النجاح)).

يذكر أن فيصل بلهول يعد نموذجاً ملهماً لرواد الأعمال، حيث درس هندسة التصنيع في جامعة بوسطن الأمريكية وأتم بعد ذلك برنامج القيادة التنفيذية العليا في جامعة هارفارد، وأسس شركة ((إثمار كابيتال بارتنرز)) ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارتها، كما أسس ((أمانات القابضة)) التي تعد واحدة من أكبر شركات الاستثمار المتكاملة في مجال الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارتها، وشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة عدد من مجموعات الأعمال والجمعيات، بما في ذلك مجلس المستشفيات الخاصة في الدولة، ومجلس المدارس الخاصة في الإمارات، ومجموعة أعمال الأدوية ومعدات الرعاية الصحية التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، وعمل سابقاً كعضو مجلس إدارة في شركة ((النور)) للرعاية الصحية التي تم إدراجها في بورصة لندن كإحدى أكبر 250 شركة.