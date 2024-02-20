«الناشر الأسبوعي» تحاور المستعربة يولاندا غواردي

نشرت مجلة ((الناشر الأسبوعي)) في عدد فبراير، حواراً خاصاً مع المستعربة والمترجمة والأكاديمية الإيطالية يولاندا غواردي التي أكدت أن اللغة العربية غيّرت حياتها المهنية والخاصة، وقالت إن ((اللغة العربية لغة ثرية جداً وساحرة وتحتاج إلى صبر ومثابرة ونَفَس طويل، ورغم أني أقوم بتدريسها منذ مدة طويلة، إلّا أنني كل يوم، أكتشف وأتعلم أشياء جديدة))، واصفة لغة الضاد بأنها ((محيط شاسع متعدّد الضفاف)).

وعن الترجمة أشارت إلى أنها تتعامل بالتزام مع الأعمال العربية التي تنقلها إلى اللغة الإيطالية، مؤكدة أن ((هدفي دوماً تقديم صورة حقيقية وواضحة عن الأدب العربي كما هو، وليس كما يريده القارئ الإيطالي أو الغربي النمطيّ)). وذكرت أن ((الترجمة الملتزمة بالمسؤولية المناطة بها هي الوسيلة المناسبة التي تلغي حواجز الغموض وسوء التفاهم، وتذلل الصعاب أمام فرص التقارب بين الشعوب وثقافاتها)).

وتحت عنوان ((قيم مشروع الشارقة الثقافي))، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد الـ 64 من المجلة، جاء فيها ((منذ انطلاق المشروع الثقافي الذي يقوده ويرعاه ويدعمه ويسهر على تطويره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يحرص الحاكم الحكيم على بنائه القيمي، إذ يرى سموه أن القيم العليا أساس الثقافة))، مؤكداً أن الشارقة أصبحت تتبوّأ مكانة عالية بين عواصم الثقافة العالمية، ويحظى مشروعها الثقافيّ بالتقدير الكبير بين المثقفين والمبدعين في مختلف دول العالم.

وأضاف أحمد العامري ((في كل موقف، تؤكد الشارقة التزامها بقيم مشروعها الثقافي، وتؤكد على دور الثقافة في تعزيز التفاهم والفهم المشترك والتعاون والشراكة بين الشعوب وفق مبدأ التكافؤ، وبذلك صارت عاصمة الثقافتين العربية والإسلامية وعاصمة الكتاب، قدوة ثقافية في العالم، لها مصداقيتها الكاملة، ومكانتها العليا بين المدن)).

وتضمّن العدد الجديد من مجلة ((الناشر الأسبوعي)) التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، موضوعات تتعلق بالتأليف والنشر والقراءة، من بينها حوارات مع كل من الشاعر الطاجيكي عبدوكاخور كوسيم، والناشرة النيجيرية أزافي أومولوابي، والناشرة المصرية منى عادل عبده. ونشرت المجلة مقالات ودراسات عن الكاتب البوليفي إدموندو باث سولدا، والشاعرة الأوروغوانية سيرسي مايا، والكاتب البيلاروسي فاسيل بيكاو، والكاتب المغربي الطيب الوزاني، وعن أدب ((المثاورة)). كما نشرت مراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وفي زاويته ((رقيم)) كتب مدير تحرير المجلة، علي العامري، عن وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية.