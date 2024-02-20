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انطلاق برامج الندوة الثقافية لـ«الأندلس: تاريخ وحضارة» في أبوظبي

2/20/2024 7:19:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت أمس أعمال ثانية الندوات الثقافية لمبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، التي تعقد على مدار يومين في أبوظبي وتناقش الحياة الأدبية والثقافية والعلمية في الحضارة الأندلسية وتأثيرها على المشهد الفكري المعاصر.

وتتضمن الندوة مجموعة من الجلسات التي تبحث محاور متعددة، من ضمنها الأدب والفن والترجمة والنهضة التعليمية والأكاديمية خلال الحقبة الأندلسية.

حضر جلسات الندوة الدكتور عبدالله الريسي، المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة، وعبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، واينيغو دي بالاسيو، سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، وعدد كبير من المختصين والمفكرين والمتخصصين في الحضارة الأندلسية.

وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في كلمته الافتتاحية خلال الندوة الثقافية: ((نتطرق خلال هذه الندوة الثقافية إلى جوانب وتجليات الحضارة الأندلسية، وما مثلته كحقبة مضيئة في تاريخ البشرية، وقوة دافعة لتطور وتقدم أوروبا والعالم أجمع)). وأكد أن هذه الندوة الثقافية تحمل في طياتها مدلولات ومضامين ثقافية وفكرية عميقة، وقال: ((نُعرب عن فخرنا واعتزازنا بالجهود المشهودة والمساهمات الجليلة لدولة الإمارات في صون إرثنا الحضاري العربي، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة)).

وتمحورت الجلسة الأولى حول ((الأدب الأندلسي)) وترأستها د. نورة الكربي- جامعة الشارقة، وتحدث فيها الدكتور هشام بن سنوسي، جامعة تلمسان في الجزائر، عن موضوع ((صورة الأندلس في القصص العربية))، في حين تطرق الدكتور صلاح جرار، جامعة الشارقة، إلى ((خصوصية الأدب الأندلسي، وحركة التحقيق للأدبيات)). كما تحدث الدكتور سلفادور بينيا مارتي، جامعة مالقة عن الأدب الأندلسي، وناقش الدكتور خايمي سانشيز راتيا، موضوع ((الترجمة بالأدب الأندلسي)).

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