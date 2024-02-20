خالد البنا في «حواف حادة».. لوحات بأشكال هندسية جوهرها البيئة والحياة

مستثمراً قدراته الإبداعية وبصمته الاستثنائية في استخدام فن ((الكولاج)) وتدخلاته مع خلفيته المعمارية ورؤيته الهندسية، أقام الفنان الإماراتي خالد البنا معرضه المؤسسي الأول تحت عنوان ((حواف حادة))، الذي يحمل بين طياته روابط حية للبيئة والحياة والمجتمع التي اختزلها عبر اشتغالاته الفنية حول بنية العناصر والتكوين الهندسي بداية من أعماله التي يطغى عليها اللونان الأبيض والأسود، وكذلك لوحاته النابضة بالألوان خلال المعرض أضاف إلى رصيد أعماله المنجزة.

أشكال هندسية

وحول معرضه، الذي يستمر حتى 1 أغسطس المقبل، بمركز مرايا للفنون في الشارقة، كشف الفنان والمهندس خالد البنا لـ((البيان)) عن أن الأعمال المعروضة تظهر ولعه الشديد بعالم الهندسة والفنون المعمارية وتأثيراتها في ثنائية البناء والتكوين، مؤكداً أن ((حواف حادة)) كمفهوم وتسمية يرتكز على فكرة الأشكال الهندسية وقوالبها الأساسية وهي ((المثلث، الدائرة، المربع إلى جانب المستطيل)) والتي كانت وما زلت نقطة انطلاق التعبير الفني والهندسي وكذلك المعماري كونها الأساس التكويني للقوالب والأشكال التي تدور في خيال الفنان بتحريض من إيحاءات البيئة والحياة المجتمعية على مر العصور.

قصاصات الورق

وحول أهم ما يميز الأعمال ضمن معرضه الأخير يقول البنا: أعتقد أن المعرض هو امتداد طبيعي ومتطور لمسيرتي التي تركز على فن الكولاج واستخدام ثنائية الأبيض والأسود في أعمالي وخلال تنفيذ لوحات المعرض واجهني تحدٍّ جديد، وهو تنفيذ العمل الرئيس الذي هو جدارية مكونه من 8 لوحات مترابطة x 240 912 سم، ما يتطلب إجراء العديد من التغيرات في فكرة العمل المرسوم سابقاً ((اسكتش)) وتطبيقها على تصميم ثلاثي الأبعاد بهذا الحجم والارتفاع كون أن ممارساتي الفنية تبدأ بسطح فارغ، مستخدماً قصاصات من الورق أسود اللون، وأبني عليها تدريجياً تراكيب بتغيرات لانهائية. في الغالب، تتكرر الأنماط التجريدية، وتتصل بزوايا ممدودة وأشكال هندسية متداخلة بخلفيات بيضاء صارخة.

ملاحظات شخصية

ويضيف البنا: المعرض ككل على ملاحظتي الشخصية اليومية من البيئة المتغيرة بمحيط متغير أترجم وأتفاعل معها عبر لوحاتي الملونة، وهي 6 أعمال و7 لوحات باللون الأبيض والأسود، ومجسماتي الهندسية والمعمارية، التي أنفذها للمرة الأولى مستخدماً القطع بالليزر، بالإضافة إلى 4 تراكيب معدنية تدور في فلك النمط المعماري والهندسي للقوالب والأشكال إلى جانب إصدارات 6 كتب في مجال الفنون التصميم.

ويتابع البنا: بصفتي معمارياً متدرباً، أرى العالم من منظور مختلف يكشف عن طبقات من الأشكال الهندسية المبسطة التي تتقاطع وتتداخل، والتي تتكون من أكوام من المربعات ودوائر في حالة دوران، ومخاريط في حالة تحوّل مستمر وبدمجها معاً، تخلق هذه التركيبات سرديات تتحدث عن منظر طبيعي متغير، غالباً ما تشير إلى طفولتي ومنظوري العاطفي والفني لفنون المعمار المعاصر والهندسة المعاصرة وتداخلاتها الفنية مما يساهم في استحضار مكونات البيئة من حولي لابتكار العديد من الأشكال الحقيقية للطبيعة والحيوان إلى جانب المخلوقات الخيالية بهذا المنظور.

عوالم تجريدية

ويوضح البنا: يمكن للزائر ملاحظة أشكال تشبه الطيور وسط شخصيات خيالية، كونها سكاناً لعوالمي التجريدية. وتبين الانتقالات المتكررة على مر السنين خلال طفولتي ضمن بيئة تتطور باستمرار يتم تفكيكها وإعادة بنائها بصورة دائمة، هذا المعرض، استخرج بصمتي الخاصة وتصوري للشخصيات من الخلفية المسطحة ومن ثم أعيد تصويرها في نقوش ومنحوتات ثلاثية الأبعاد.