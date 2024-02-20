28 فعالية رياضية في دبي خلال أسبوع

تستضيف دبي 8 بطولات دولية كبرى من بين 28 فعالية رياضية متنوعة تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري وتتوزع في مختلف مناطق الإمارة بمشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتتصدر جولتا ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح العالميتين قائمة الفعالية الرياضية الدولية والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيفها دبي خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس في دبي هاربر، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتشهد منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي التي تقام في حي دبي للتصميم منافسات قوية بين الفرق المشاركة ويشارك فيها 16 منتخباً من مختلف قارات العالم ، وتستمر منافساتها حتى الأحد 25 الجاري.

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وتتواصل منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات لفئة 1000 نقطة، التي تشارك فيها نخبة بطلات العالم في التنس تتقدمهن 9 من بين أفضل لاعبات في العالم تتصدرهن المصنفة الأولى عالمياً إيغا شفيونتيك، وتستمر منافسات السيدات حتى 24 فبراير، فيما تقام منافسات الرجال خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم. وينطلق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية من مدينة إكسبو دبي الأحد 25 فبراير ويندرج السباق ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وضمن فعاليات جران فوندو العالمية للدراجات الهوائية، ويعد أهم بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام أغسطس المقبل في مدينة ألبورغ بالدنمارك، ويشارك في السباق أكثر من 3800 متسابق من داخل وخارج الدولة.

كما ينطلق سباق تيري فوكس الخيري الشهير من ميناء راشد، ويشارك في السباق الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من العائلات والكبار والصغار. ويهدف السباق إلى زيادة الوعي بمرض السرطان ودعم وتمويل أبحاث السرطان، ويحمل السباق اسم طالب جامعي كندي شاب فقد ساقه بسبب مرض السرطان، ورغبة منه في إعطاء الأمل لمرضى السرطان، ركض الرياضي بساقه المبتورة لمسافة 5.373 كيلومتراً ما يعادل قطع مسافة سباق ماراثون يومياً على مدار 143 يوماً وذلك بهدف جمع التبرعات لصالح مراكز أبحاث السرطان.

ويقام سباق دبي مسقط للإبحار الشراعي الحديث وهو السباق الدولي العريق الذي ينطلق من نادي دبي للشراع والإبحار، وينطلق عبر الخليج العربي إلى مياه المحيط الهندي العميقة، ويشارك فيه أكثر من 20 فريقاً من مختلف دول العالم.

وتتواصل أيضاً منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي، وتقام بطولة دبي ماصل بيتش لبناء الأجسام في فندق الحبتور جراند أوتوغراف، وتقام البطولة الخليجية لبناء الأجسام للهواة في جافزا 1 للمؤتمرات بمنطقة جبل علي.

وتستضيف منطقة حتا سباق كوريونتي للدراجات الهوائي، وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية في نزل العمال بمنطق جبل علي، ويقام مؤتمر أوراسيا للرياضات الالكترونية في فستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي، ويقام مهرجان ميرا إيكو للجري على شاطئ كايت بيتش، وفعالية حتا كوريونتي لليوغا في وادي هاب، وسباق سكون وبوبا العالمية للجري في حي دبي للتصميم، وتنطلق دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات في منطقة انسبراتوس بمدينة دبي الرياضية.

وتقام بطولة إي إيم دي فايت نايت للملاكمة في قاعة ذا أجندا بدبي ميديا سيتي، وينظم مركز النور لأصحاب الهمم مسيرة المشي لأصحاب الهمم (سوبر هيرو ووك) في منطقة البرشاء 1، وتقام بطولة تحدي الرقص في أكاديمية جراند دانس بمنطقة القوز 3، وكأس اتحاد الإمارات للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، وفعالية اليوغا ((أكتيف أون ذا بيتش)) في فندق كمبنسكي بنخلة دبي.

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