«ميركاتو الشتاء» .. 56 مليون درهم القيمة التسويقية للصفقات

يغلق باب القيد الشتوي في الكرة الإماراتية بعد غدٍ، وتسابق أندية دوري أدنوك للمحترفين الساعات القليلة المتبقية لإكمال تعاقدات الدعم لخوض تحديات النصف الثاني من الموسم الجاري 2023-2024، باستقطاب ما تحتاجه من لاعبين سواء محليين أو أجانب، في محاولة لسد بعض الثغرات في تشكيلة فرقها. وبلغت القيمة التسويقية للصفقات الشتوية حتى الآن، 56 مليوناً و133 ألف درهم تقريباً وفق موقع ((ترانسفير ماركت)).

واستفادت أندية دوري المحترفين من فترة التوقف الدولية الطويلة، في ترتيب أوراقها والاتفاق على صفقات مميزة، إلا أن دائماً ما تكون صفقات ((ميركاتو الشتاء)) قليلة عددياً، لأن كل فريق يبحث عن احتياجاته في بعض المراكز فقط، وبعض الأندية لا تجري خلالها أي صفقات مثلما فعلت أندية العين، اتحاد كلباء، البطائح والنصر، لقناعتها بالقائمة التي تمتلكها، وفي الوقت نفسه، تقوم بعض الأندية بتمديد عقود بعض لاعبيها المميزين، لقطع الطريق أمام المنافسين.

صراع بقاء

وتصدر الإمارات صاحب المركز 14 الأخير في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، المشهد بتعاقده مع ضياء سبع على سبيل الإعارة، ليو أوساكي، وعلي الأنصاري قادماً من الوصل على سبيل الإعارة، بإجمالي 9 ملايين و702 ألف درهم، في محاولة من إدارة النادي للخروج من ((عنق الزجاجة))، والنجاة من شبح الهبوط الذي يهدد الفريق، بينما أجرى بني ياس ثامن الدوري برصيد 16 نقطة، صفقة وحيدة مع الكونغولي بريستيغ مبونجو، بقيمة تسويقية 9 ملايين و900 ألف درهم تقريباً.

وأتم الوصل متصدر الدوري برصيد 33 نقطة، صفقتين مع سيونغ هيون غونغ وجان نجيسان بإجمالي 7 ملايين و920 ألف درهم، وقام عجمان صاحب المركز 12 برصيد 11 نقطة، بالتعاقد مع رافائيل دودو لاعب خورفكان السابق، وميلوش كوفانوسوفيتش لاعب الجزيرة السابق، وبقيمة تسويقية 5 ملايين و940 ألف درهم، وتعاقد خورفكان صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة، مع كل من عزيز بيك أمونوف ورانييل سانتانا، بإجمالي 5 ملايين و346 ألف درهم.

قيمة تسويقية

وأجرى الجزيرة سادس الدوري برصيد 20 نقطة، صفقتين بقيمة تسويقية 4 ملايين و752 ألف درهم، وتعاقد فيهما مع يوهان بانجسبو ونيكولا فوكيتش، وتساوى حتا صاحب المركز 13 قبل الأخير برصيد 5 نقاط، والشارقة رابع ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، في إتمام صفقات بقيمة تسويقية مليونين و970 ألف درهم، إذ تعاقد حتا مع شيزوم إجبوشولام، وسيزار مانزوكي قادماً من داليان الصيني، والشارقة مع الكوري الجنوبي تشو يو مين.

فيما أجرى شباب الأهلي تعاقداته مع برينو كاسكاردو وكوان سانتوس، وحارس المرمى حمد المقبالي قادماً من نادي الفجيرة، وبإجمالي قيمة تسويقية 3 ملايين و465 ألف درهم، وتعاقد الوحدة مع الأوزبكي خوجيمات إيركينوف بقيمة تسويقية مليونين و376 ألف درهم.

أما أعلى اللاعبين قيمة تسويقية حتى الآن خلال انتقالات الشتاء في دورينا، والتي قد تشهد زيادة في أعدادها خلال الساعات المتبقية على إغلاق باب القيد، فيتصدرها بريستيغ مبونغو المنضم إلى بني ياس وتبلغ 9 ملايين و900 ألف درهم تقريباً، ويليه ضياء سبع المنضم إلى الإمارات، وتبلغ قيمته التسويقية 7 ملايين و920 ألف درهم تقريباً، ثم يوهان بانغسبو المنضم إلى الجزيرة، وبقيمة تسويقية 4 ملايين و752 ألف درهم.

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