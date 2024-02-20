الصقور يتجاوز صدمة الوصل ويتأهب للانتصارات

تجاوز الصقور صدمة الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام الوصل 7-1 في دور الستة عشر من كأس رئيس الدولة السبت الماضي، من خلال عمل مكثف للجهازين الفني والإداري، إذ ركز الإيطالي والتر زينغا المدير الفني للفريق على الجانب النفسي ورفع الروح المعنوية للاعبين مع الجوانب الفنية الأخرى وتجهيز عناصره للثأر من ضيفه الوصل الذي يلتقيه السبت المقبل ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين في مباراة يمتلك فيها صاحب الأرض دافع العودة للانتصارات بعد تلقيه 8 هزائم متتالية في المنافسة، إضافة إلى أنها المباراة الأولى له على ملعبه في العام الجديد وبعد غياب 72 يوماً.

ويحتل الصقور المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، نالها بالفوز على خورفكان والتعادل أمام عجمان وبني ياس، واستقبلت شباكه 33 هدفاً ليكون أضعف دفاع في البطولة وأحرز 14 هدفاً، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة 13 أمام البطائح.

وعمل والتر زينغا على رفع معنويات لاعبيه، عبر محاضرة مختصرة، أشار فيها إلى أن ما حدث أمام الوصل يجب أن لا يحبط أي لاعب، وأن كرة القدم نصر وهزيمة، مشدداً على أهمية التحلي بالثقة والاستفادة من التجربة لعدم تكرار الأخطاء والتركيز الكامل على تحقيق هدف النادي بالمحافظة على تواجد الفريق ضمن دوري الأضواء والشهرة.

فيما حرص يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، على دعم لاعبيه وتأكيد الثقة في قدرتهم على تحقيق الانتصارات وتخطي جميع العقبات. وكان البطران قد حرص على التواجد وسط الجماهير في مباراة الوصل تأكيداً على روح الأسرة الواحدة، وعقب الخسارة ظهر متماسكاً وقدم جرعة معنويات عالية للاعبين، مطالباً بمضاعفة الجهد وعدم العودة إلى الوراء والتركيز على مباريات الفريق المقبلة للتعويض والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

وقدم اللاعبون اعتذاراً لجماهير النادي على الخسارة الأخيرة، وراهنوا على التعويض ومعانقة الانتصارات، فيما نشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ((إكس)) فيديو يكشف عودة الفريق للتدريبات بقوة والتحضير بمشاركة كل النجوم لمباراة الوصل التي يبحث فيها والتر زينغا عن تحقيق فوزه الأول مع الصقور.

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