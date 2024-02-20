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اكتمال ربع نهائي مونديال الكرة الشاطئية بدبي

2/20/2024 7:19:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتمل الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ((الإمارات 2024)) مساء أمس، بتأهل بيلاروسيا والبرتغال واليابان والبرازيل إلى دور ربع نهائي البطولة المقامة في دبي، والذي يقام مساء غدٍ الخميس، وتلتقي فيه اليابان مع البرازيل في الثالثة والنصف، وبيلاروسيا مع البرتغال في الخامسة، والإمارات مع إيران في السابعة والنصف، وإيطاليا مع تاهيتي في التاسعة.

تأهل

وحسمت بيلاروسيا واليابان تأهلهما عن المجموعة الثالثة باحتلالهما المركزين الأول والثاني بالترتيب برصيد 9 و6 نقاط مع نهاية مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، وذلك بعد فوز بيلاروسيا على كولومبيا 4 - 1 وسجل أهدافها إيهار بريشتسيل 3 أهداف ((هاتريك))، وأناتولي ريابكو، وأحرز هدف كولومبيا إسليدير أفيلا، واختير بريشتسيل رجل المباراة.

بينما فازت اليابان على السنغال 6-4، وأحرز أهداف اليابان أوزو موريرا، تاكاكي أوبا هدفين، كوسوكي ماتسودا هدفين، وناويا ماتسو، وأحرز أهداف السنغال عمار سامبا هدفين، ومامور دياجني ونينو دياتا، وغادرت السنغال البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2015.

في حين، تأهلت البرازيل والبرتغال عن المجموعة الرابعة، بعد فوز البرازيل على المكسيك 4 - 3، لتتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن البرتغال التي حلت في المركز الثاني، بعد فوزها على عمان 3 - 2، وأحرز أهداف البرتغال ليو مارتينز هدفين، وجوردن، وسجل هدفي عمان السوطي، والعريمي الذي نال جائزة رجل المباراة.

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