العين يستضيف ناساف بأمل العبور إلى ربع نهائي أبطال آسيا

يأمل العين في العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يستضيف في الثامنة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، فريق نادي ناساف الأوزبكي في إياب ثمن نهائي المسابقة، وذلك بعد أن عاد من لقاء الإياب بالتعادل السلبي الأمر الذي يجعله أقرب للتأهل قياساً على الإمكانات والخبرة وعاملي الأرض والجمهور.

مجهود

يدخل ممثل الإمارات مواجهة اليوم بصفوف مكتملة ومعنويات عاليه بعد تأهله إلى ربع نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة عقب فوزه بهدف نظيف على غريمه الوحدة الأحد الماضي، وكان الفريق عاد في اليوم التالي لميدان التدريبات، حيث خضع اللاعبون إلى تمارين الاستشفاء بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة، وأمس أجرى مرانه الرئيس على ملعب المباراة حيث عمد مدربه لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء اللاعبين في المباراة الأخيرة قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة. بالمقابل وصلت بعثة فريق ناساف الأوزبكي أول من أمس إلى العين وأجرى الفريق تدريبات خفيفة في نفس يوم وصوله، قبل أن يجري تدريبيه الرئيس مساء أمس على ملعب المباراة وفقاً للائحة.

وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها العين بناساف الأوزبكي على ملعب استاد هزاع بن زايد، إذ سبق وفاز عليه بهدفين نظيفين في دور المجموعات عام 2016، كما التقى العين مع الفرق الأوزبكية بملعبه 8 مرات فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 2 وحقق أكبر انتصار له على بونيودكور الأوزبكي بثلاثة أهداف نظيفة 2017.

حكم

على جانب أخر، يدير علي رضا فغاني، مباراة اليوم بين العين وناساف الأوزبكي، يعاونه مواطنوه ((أنطون شيشيتنين))، الحكم المساعد الأول ((جورج لاكرينديس))، الحكم المساعد الثاني، ((وكينغ جورج أليكسندر))، حكماً رابعاً، ((مارغريت جاسويزك)) حكم فيديو، ((روبينسون جون)) حكم فيديو مساعد.

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