انطلاق بطولة أبوظبي الدولية للخيل العربية غداً

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنطلق غداً في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، فعاليات النسخة السادسة عشرة لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية ((تايتل شو)) ثاني محطات جولة الجياد العربية، بمشاركة 340 خيلاً منها 100 من خارج الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس في الاتحاد أرينا، للكشف عن تفاصيل البطولة بحضور محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وفالح محمد النصر رئيس مجلس إدارة جولة الجياد العربية، وبدر الدرويش، الرئيس التنفيذي لجولة الجياد العربية، وتغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق واستراتيجية الوجهات في ميرال.

ورحب الحربي، في بداية المؤتمر، بالحضور، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وتمنيات سموه بالنجاح والتوفيق.

حلة جديدة

وأضاف أن البطولة في نسختها السادسة عشرة ستنطلق غداً وتستمر حتى الأحد المقبل في حلة جديدة وبشكل مختلف، وذلك بعد ترقيتها إلى فئة ((تايتل شو)) واختيارها لتكون المحطة الثانية في جولة الجياد العربية في نسختها الأولى.

وقال إن البطولة تقام بتنظيم وإشراف من جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية ((الإيكاهو))، وأصبحت هذه النسخة بعد رفع قيمة جوائزها لتصل إلى 4 ملايين يورو، واحدة من أغلى البطولات على مستوى العالم.

وأضاف إنه منذ الساعات الأولى لفتح باب الاشتراك تم تسجيل 200 خيل.

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