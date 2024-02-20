أندية الهواة.. «زيرو» أهداف في الكأس الغالية

للموسم الرابع على التوالي تفشل أندية دوري الدرجة الأولى في تحقيق المفاجأة ويصعد أي منها لربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعد مغادرة كل من العربي لهذه المسابقة إثر الهزيمة بهدف أمام الجزيرة، ولحق به دبا الفجيرة بعد تلقيه هزيمة ثقيلة بثلاثية أمام اتحاد كلباء. ولم ينجح لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف خلال المباراتين، وكان آخر تأهل لأحد فرق الهواة قبل 4 أعوام وبلغ حينها الإمارات أحد فرق دوري الأولى في ذلك الوقت دور الثمانية بعد فوزه على اتحاد كلباء بهدف.

ولم تتحقق أمنيات وطموحات جمهور العربي القيواني والنواخذة ببلوغ فريقهما مصاف ربع النهائي، بعد أن فرض المنطق نفسه وتأهلت 8 فرق من دوري أدنوك للمحترفين وهى الشارقة، شباب الأهلي، العين، الوصل، عجمان، النصر، الجزيرة، واتحاد كلباء، وفي المقابل فإن الفرق التي غادرت من دور الـ16 هي، حتا، البطائح، الإمارات، بني ياس، الوحدة، خورفكان، دبا الفجيرة، والعربي.

وأشار الكابتن عيد باروت مدرب دبا الفجيرة، إلى أن فريقه سعى لخطف بطاقة الصعود لكن الأداء في الشوط الأول لم يكن جيداً ولم يتمكن فريقه من صناعة أي فرص حقيقية على مرمى كلباء. ولفت إلى أن الوضع تغير في الشوط الثاني الذي كانت فيه السيطرة لدبا الفجيرة لكن دون أن استثمار الفرص السهلة والتي وجدها اللاعبون أمام المرمى وفشلوا في ترجمتها لأهداف، مشيراً إلى أن على لاعبي فريقه طي صفحة الهزيمة والتفكير في لقاء التعاون.

من جانبه، عبر الجزائري فؤاد بومضل المدير الفني لفريق العربي، عن رضاه التام لما قدمه فريقه أمام الجزيرة في ثمن نهائي الكأس الغالية، مشيراً إلى أن فريقه عمل ما بوسعه حتى يخرج بهذه الصورة وحصل على أكثر من فرصة لم يكتب لها النجاح، منوهاً إلى أن العربي لم يكن لديه وقت كافِ للتحضير لمباراة الجزيرة في الكأس، لاسيما أن العربي خاض قبل لقاء فخر أبوظبي بثلاثة أيام مباراة دورية أمام الظفرة في المنطقة الغربية وتمكن فيها من تحقيق الفوز على الظفرة، مشيراً إلى أن مواجهة الجزيرة كانت تتطلب إعداداً كافياً وتتطلب نسقاً عالياً، خصوصاً أنها تجمع العربي بفريق الجزيرة المرشح للذهاب بعيداً في المسابقة الأغلى.

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