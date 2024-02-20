دونا فيكيتش تقصي سابالينكا وتبلغ الدور الثالث لبطولة دبي للتنس

فجّرت اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 31 عالمياً مفاجأة مدوية بإقصائها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بتغلبها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-7، و6-3 و6-0 في ساعتين و23 دقيقة.

وضربت فيكيتش موعداً في الدور الثالث مع الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 22 والتي تأهلت على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنة 19 بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4.

وأعربت اللاعبة الكرواتية عن سعادتها بالفوز على المصنفة الثانية عالمياً وتأهلها إلى الدور الثالث ووصفت فوزها بالعظيم والرائع، وقالت: بصراحة فوز عظيم، لقد فازت للتو ببطولة أستراليا المفتوحة إنها رقم 2 في العالم، إنه لشيء رائع، أنا سعيدة جداً بالتأهل إلى الدور الثالث. سأحاول الوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى في بطولة الماسترز.

وأضافت: لأكون صادقة، لم تكن لدي توقعات كبيرة بشأن القدوم إلى دبي، أخبرت مدربي أنني سآخذ هذا الأسبوع كنصف إجازة، استطيع أن أخبركم أنني أمضيت وقتاً على الشاطئ أكثر مما أمضيته في الملعب، ربما هذه طريقة جيدة للمضي قدماً.

وأضافت: أنا سعيدة لأنني تمكنت من تحقيق الفوز، من الواضح أن سابالينكا حظيت ببداية جيدة هذا العام، وكانت بحالة جيدة، لذلك أنا سعيدة حقاً بما صنعته اليوم، لقد التقينا في العديد من المباريات سابقاً، وأعلم أن لدي فوزاً واحداً وجهاً لوجه، لقد هزمتني في أستراليا العام الماضي في الدور ربع النهائي، هذا يؤلم قليلاً.

وأوضحت اللاعبة الكرواتية أنه بالرغم من خسارتها في شوط كسر التعادل في المجموعة الأولى إلا أنها لعبت بشكل مذهل، ما مكنها من دخول المجموعة الثانية بقوة والفوز بها، مشيرة إلى أنها كانت محظوظة بعض الشيء في إحدى التسديدات التي قلبت الأمور لمصلحتها تماماً.

وقالت: هذا هو التنس، يمكن أن تنقلب الأمور عند نقطة واحدة، في كل الأوقات لم أستسلم، لم أتوقف عن الاعتقاد بأنني أستطيع الفوز، لقد واصلت القتال، والمجموعة الثانية، كنت أحاول بذل المزيد من الجهد لأنها كانت تتفوق علي بالتأكيد في النقاط المهمة في المجموعة الأولى، فقلت، حسناً، إذا كنت تريد الحصول على فرصة للفوز، عليك أن تسعى إليها أكثر، لقد بدأت أيضاً في اللعب بشكل أفضل قليلاً، في المقابل ضرباتها الأمامية انهارت عدة مرات.

من جهتها، اعترفت سابالينكا بأنها لم تستطع مجاراة فيكيتش على أرضية الملعب، لاسيما أنها لعبت بأسلوب عدواني وقالت: الطريقة التي لعبت بها بأسلوب عدواني، الكرات المسطحة، من الصعب حقاً اللعب ضدها في هذا الملعب، لم تكن الظروف رائعة حقاً، لقد لعبت فيكيتش تنساً رائعاً، في المقابل لم ألعب بأفضل ما لدي على الإطلاق.

وحول تعرضها لسيناريو مشابه العام الماضي عندما تعرضت لخسارة مماثلة أمام كريتشيكوفا مباشرة بعد فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة، كما حدث هذا العام وما مدى صعوبة استعادة جاهزيتها مباشرة بعد الفوز بأحد الألقاب الكبرى، قالت سابالينكا: لا أستطيع القول إن هذا صعب بسبب فوز أستراليا المفتوحة، كان لدي ما يكفي من الوقت للراحة وإعادة شحن طاقتي وبدء كل شيء من جديد.

وأضافت: أشعر أن الظروف هنا لا تناسبني على الإطلاق، من الصعب جداً بالنسبة لي المنافسة هنا في دبي، الملعب صعب حقاً.

من جهة أخرى، بلغت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 11 عالمياً الدور الثالث بفوزها على الأمريكية إيما نافارو المصنفة 23 بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4.

وتأهلت الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26 للدور الثالث بتغلبها على الكندية ليلى فرنانديز المصنفة 33 بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4.

وتأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 4 عالمياً على حساب البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 27 بعد أن أعلنت الأخيرة انسحابها من المباراة للإصابة، وتقدمت أزارينكا في المجموعة الأولى 6-4، فيما فازت ريباكينا بالمجموعة الثانية 6-2.

وضمنت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 20 وحاملة لقب 2017 و2018 تأهلها إلى الدور الثالث بفوزها على الألمانية تاتايانا ماريا المصنفة 54 بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.

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