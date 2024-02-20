حفيد محمد علي كلاي: الفنون القتالية خطفتني من كرة القدم

أكد بياجيو علي والش حفيد أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي، أن اختياره ممارسة رياضة الفنون القتالية المختلطة جاء بسبب حماسته للتدرب في صالات الألعاب الرياضية للحفاظ على لياقته البدنية، رغم أنه بدأ مسيرته الرياضية مع لعبة كرة القدم الأمريكية.

وعلى عكس شقيقه نيكو الذي اتجه إلى الملاكمة على خطى جده الأسطورة محمد علي كلاي، وهما ابنا رشيدة علي كلاي، اختار بياجيو الفنون القتالية المختلطة لأنه وجدها مزيجاً متنوعاً يجمع عدداً من الفنون القتالية وليست الملاكمة فقط.

ويستعد بياجيو للمشاركة في نزالات رابطة المقاتلين المحترفين PFL المقررة في العاصمة السعودية الرياض السبت المقبل، ولأول مرة يخوض نزالات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يزال مقاتلاً هاوياً يتطلع إلى احتراف الفنون القتالية المختلطة.

تحول

وقال بياجيو لـ ((البيان)) قبيل مشاركته في الحدث: ((بدأت مع كرة القدم الأمريكية بعكس أخي الذي بدأ الملاكمة وعمره 15 عاماً، دخلت الفنون القتالية المختلطة بدون خلفية في الملاكمة أو المصارعة، فقد كانت خبرتي الوحيدة في كرة القدم الأمريكية، لذلك عندما بدأت التدرب في الفنون القتالية تعلمت كل شيء دفعة واحدة)).

وأضاف عن سر تحوله إلى الفنون القتالية: ((لقد كانت هي من وصلت إلي، بدأت التدريب لأول مرة للحفاظ على لياقتي البدنية، أحببت حقيقة أنها كانت مزيجاً يجمع عدداً من الفنون القتالية، وأن أتمكن من اللكم والركل، أو القيام بتدوير القبضة الخلفية، أحب كذلك فكرة أنها كانت في الأساس قتال شوارع عالي المستوى وهو ما جذبني إليها، واكتشفت أن الشيء الوحيد الذي أثار حماستي هو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، بدأت التجربة حينها وانتهى بي الأمر إلى حب هذه الرياضة)).

علاقة

وأشار بياجيو إلى أن علاقته بجده الأسطورة كانت علاقة طبيعية بين الجد والحفيد، حيث كنا نذهب إلى منزله ونشاهد الأفلام ونقوم بخدع سحرية، لقد كان يحب الخدع السحرية، وكنا قادرين على الاجتماع العائلي معه باستمرار خاصة في وقت الأعياد والمناسبات عندما كانت العائلة تحضر بأكملها إلى منزله في سكوتسديل، وتعلمنا منه الكثير ليس في الرياضة وحسب وإنما في الحياة.

وقال: ((أعلم أن جدي سيكون فخوراً بي وبأخي من خلال ما نقدمه في مسيرتنا الرياضية الحالية رغم الفارق بالطبع لأنه كان أسطورة يعرفها الجميع، ربما تحدث مقارنات ولكني أعرف كيفية التعامل مع الضغوطات التي تزيدني قوة كشخص وكمقاتل)).

وأكد حفيد محمد علي كلاي، أنه يشعر بالحماس الشديد للمشاركة في البطولة الجديدة في السعودية، وخوض مغامرة لأول مرة خارج وطنه، معتبراً أنها فرصة رائعة لاستكشاف ثقافة جديدة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تطوراً في رياضات الفنون القتالية المختلطة.

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