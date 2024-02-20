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ترقية حكم الطائرة إسماعيل إبراهيم إلى الفئة العالمية

2/20/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمت ترقية إسماعيل إبراهيم الحكم الإماراتي الدولي في الكرة الطائرة، إلى الفئة العالمية ((A)) في قوائم الاتحاد الدولي للعبة، تقديراً لمستوياته المميزة، ومسيرته الطويلة المتضمنة المشاركة في إدارة العديد من البطولات والأحداث العالمية والقارية والإقليمية في الكرة الطائرة للرجال والسيدات.

وأعرب إسماعيل إبراهيم، عن سعادته بالحصول على الشارة العالمية في الكرة الطائرة، وأكد أن ترقيته إلى الفئة ((A)) شهادة تقدير من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، للتحكيم والحكام الإماراتيين، خاصة وإنها أعلى تصنيف عالمي للحكام في اللعبة.

يذكر أن، إسماعيل إبراهيم بدأ مسيرته الرياضية لاعباً للكرة الطائرة في نادي عجمان عام 1986، وتدرج في المراحل السنیة وصولاً إلى الفریق الأول، واعتزل عام 2004، وهو العام نفسه الذي حصل فيه على شارة التحكيم الدولية، بعدما بدأ مشواره في عالم التحكيم بداية من عام 1996.

وشارك إسماعيل، في إدارة 443 مباراة دولية، و80 مباراة عالمية، وكان أول حكم إماراتي یدیر المباراة النھائیة في بطولة العالم للرجال للكرة الطائرة التي أقيمت في دبي عام 2015.

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