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رابطة المحترفين و«EA SPORTS FCTM» يطلقان الموسم الرابع للبطولة الإلكترونية

2/20/2024 7:19:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع ((EA SPORTS FCTM))، عن إطلاق الموسم الرابع للبطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين الإماراتية، ضمن برنامج ((EA SPORTS FC Pro)) الرائد للرياضات الإلكترونية. ويحصل الفائز الذي يمثل رابطة المحترفين الإماراتية على فرصة المشاركة في الأدوار التأهيلية لبطولة العالم ((EA SPORTS FC Pro 2024)).

وستشهد البطولة إقامة 14 محطة تصفيات مختلفة عبر الإنترنت، بواقع تصفيات خاصة بكل نادٍ من أندية دوري المحترفين، من أجل التأهل إلى النهائيات التي ستقام بالتنافس بالحضور الشخصي في مكان يحدد لاحقاً. وستكون البطولة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين المؤهلين في الإمارات، وتبدأ المرحلة الأولية من 22 مارس إلى مطلع أبريل المقبلين، مما يتيح المشاركة الإلكترونية غير المحدودة.

وتتضمن المرحلة الثانية مراسم القرعة في 18 أبريل المقبل، وتمهد الطريق للمباريات النهائية في 27 و28 أبريل مع جوائز نقدية للفائزين: 15000 درهم للمركز الأول، 10000 درهم للوصيف، و5000 درهم للمركز الثالث.

ومع زيادة أعداد المشاركين كل موسم، من 600 لاعب في الموسم الافتتاحي إلى أكثر من 1200 في الموسم الثالث، يتوقع أن يشهد الموسم الرابع إقبالاً أكبر.

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