إيندهوفن يتعادل مع دورتموند في دور 16 بدوري الأبطال

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل دونيل مالين هدفا رائعا في مرمى فريقه السابق لكن ركلة جزاء نفذها لوك دي يونغ في الشوط الثاني منحت فريقه إيندهوفن التعادل 1-1 مع بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب فيليبس أمس الثلاثاء.
وأطلق مالين لاعب هولندا تسديدة مدوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 24 لكن صاحب الأرض صنع فرصا أفضل واستغل واحدة منها حين سجل دي يونغ من ركلة جزاء ليتعادل إيندهوفن.
وامتدت سلسلة عدم خسارة إيندهوفن على ملعبه إلى 31 مباراة في كل المسابقات.
وستكون مباراة العودة في دورتموند يوم 13 مارس هي الحاسمة لتحديد المتأهل للدور التالي.
وكانت المباراة هي الأولى لإيندهوفن في مراحل خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا خلال ثمانية مواسم، حيث يسعي الفريق الهولندي لبلوغ دورا لثمانية للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007.
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