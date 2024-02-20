إيندهوفن يتعادل مع دورتموند في دور 16 بدوري الأبطال

سجل دونيل مالين هدفا رائعا في مرمى فريقه السابق لكن ركلة جزاء نفذها لوك دي يونغ في الشوط الثاني منحت فريقه إيندهوفن التعادل 1-1 مع بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب فيليبس أمس الثلاثاء.

وأطلق مالين لاعب هولندا تسديدة مدوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 24 لكن صاحب الأرض صنع فرصا أفضل واستغل واحدة منها حين سجل دي يونغ من ركلة جزاء ليتعادل إيندهوفن.

وامتدت سلسلة عدم خسارة إيندهوفن على ملعبه إلى 31 مباراة في كل المسابقات.

وستكون مباراة العودة في دورتموند يوم 13 مارس هي الحاسمة لتحديد المتأهل للدور التالي.

وكانت المباراة هي الأولى لإيندهوفن في مراحل خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا خلال ثمانية مواسم، حيث يسعي الفريق الهولندي لبلوغ دورا لثمانية للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007.





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