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إنتر ميلان يهزم أتلتيكو مدريد بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

2/20/2024 7:19:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتفى إنتر ميلان الإيطالي بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1/صفر مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


وأحرز المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.


ويمنح هذا الانتصار الفريق الإيطالي وصيف نسخة الموسم الماضي أفضلية نسبية قبل لقاء الإياب في معقل منافسه الإسباني يوم 13 مارس المقبل.


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