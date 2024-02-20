إنتر ميلان يهزم أتلتيكو مدريد بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
اكتفى إنتر ميلان الإيطالي بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1/صفر مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.
ويمنح هذا الانتصار الفريق الإيطالي وصيف نسخة الموسم الماضي أفضلية نسبية قبل لقاء الإياب في معقل منافسه الإسباني يوم 13 مارس المقبل.
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