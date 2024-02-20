المعرفة التي سطعت من تراث الإنسان

تم بناء الحضارة على مجموعة من المعارف والعلوم التي بدأت ممزوجة بخرافات وخوارق للعادة لم يعترف بها إلا قلة من العلماء، ثم تطورت إلى قيم وتراث معرفي تم توارثه من جيل إلى آخر حتى جاء من طورها ونقلها إلى علوم ومخترعات واكتشافات ساعدت الإنسان على أن يعيش حياة أكثر رفاهاً وصحة وسعادة. وهذا صحيح فالإنسان حصاد معارفه كما قال جيمس بيرك في كتابه القيم «عندما تغير العالم».

لذا من الأهمية أن ننظر اليوم نحو حصادنا سواء من العلوم أو من العادات والتقاليد فهي زرع الأجداد وغرس الآباء، فبارك الله في هذا الغرس والزرع الذي علمنا أن نعيش على أرض الصحراء أقوياء متحدين نعمرها ونبنيها، هذا الغرس المبارك الذي جعلنا وطناً وأمة على خارطة الكون ننعم بالسعادة والخير العميم.

إنه تراث من القيم الأصيلة والمعارف الحياتية والعادات العميقة، هذا التراث الذي فيه عبق الماضي الجميل للآباء والأجداد، والذي نعيش في كافة تفاصيله رحلة تحكي عن الإنسان وكفاحه الشريف المتواصل مع كل أجزاء الحياة من الطبيعة القاسية مروراً بلقمة العيش التي يركض نحوها في معارك شبه يومية لا تتوقف... لا بدّ أن نؤمن بحتمية التراث وقيمته وعمقه وقبل كل هذا أهميته لنا وأنه جزء من المعاصرة والحداثة وأنه لا يمكن الفصل بينهما، مرة أخرى يقول جيمس بيرك: «أنت تستطيع عبور الطريق، عندما تتحول أمامك إشارة المرور إلى اللون الأحمر، فتتوقف السيارات. هذا مجرد مثل يعبر عن الثقة العصرية في الطريقة التي يتم بها تسيير المجتمع، وهي الطريقة التي تولدت في الغرب الأوروبي منذ ثمانمائة عام مضت».

والشاهد هنا هي الثقة العمياء بتكنولوجيا العصر، وأعتقد أنها تولدت من سلسلة طويلة من المعارف التي كانت ضاربة العمق في الزمن الماضي حتى وصلتنا اليوم فبتنا نؤمن ونعتقد بفائدتها للإنسانية بأسرها. نحن بحاجة ماسة أن نثق بقوة ماضينا، بكل معارفه وتفاصيله، فالسيّئ يمنحنا فائدة تجنبه والمفيد منه يعطينا المزيد من العمل لتطويره وتنميته.

التراث لم يكن جامداً أو عالقاً في زمن تلاشى كما قد يظن البعض، التراث يعاني لدينا فقط من حالة عدم الفهم لوظيفته ومدى جسارته وقوته ليكون جسراً متيناً نحو المعاصرة والحداثة بكل ما تعني الكلمة؛ فالصورة النمطية في الذهنية العربية أن التراث عبارة عن معارض ومحاضرات ومهرجانات تقام بين وقت وآخر، وأن التراث بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى يتجه نحو الاضمحلال والنسيان، ومما يؤسف له أن هذه النظرة على قصرها وضبابيتها وأيضاً سطحيتها تجد من أبناء جلدتنا من يروج لها ويتبناها، لكن من الجميل أن يكون خير رد على ضحالة فكر هؤلاء هذا الاهتمام العالمي بالتراث الإنساني بأسره، ولو تساءلنا لماذا تتبنى منظمة عالمية كالأمم المتحدة واحدة من أهم أذرعتها في خدمة الإنسانية «اليونسكو»، والتي توجد فيها عدة أقسام تُعنى بخدمة التراث منها مركز إحياء العمارة الإسلامية، وهي تهدف عموماً لإنقاذ التراث الإنساني، أقول لو تساءلنا لماذا تأخذ منظمة عالمية على عاتقها حماية التراث؟ بل المساعدة في نشره وترميمه، لأدركنا كيف تنظر الأمم المتحضرة والأكثر توهجاً في كافة العلوم الإنسانية نحو التاريخ، ولأدركنا أننا لا نظلم تراثنا ونتجنى عليه بقدر أننا نظلم أنفسنا ونقسوا عليها، عندما نحرمها من نعمة النظر العميق نحو الماضي بتفاصيله وعمقه، وهذا لا يعني أن نعيش في جلباب الماضي ونركن له وننسى الحاضر والمستقبل، بل يجب علينا أن نفرق وبشكل دقيق بين الحضارة والماضي وبين التاريخ والمستقبل.

يقول فرويد إن الحضارة هي جملة الإنجازات والقواعد التي تميز حياتنا عن حياة أسلافنا.. لكن الدكتور مراد وهبة كان له تعريف أكثر دقة وشمولاً عندما قال في المعجم الفلسفي إنها جملة من مظاهر التقدم الأدبي والفني والعلمي والتقني والتي تنتقل من جيل لآخر. عندما أقارن هذين التعريفين للحضارة بما فعله أجدادنا من العلماء العرب في فترة سماها المؤرخون الغرب «العصور المظلمة» وفقاً لما كانوا يعيشونه من جهل وتقاتل، أجد أنه لا جدال في أن ذلك العصر كان عصراً ذهبياً في تاريخنا العربي وأيضاً في تاريخ العلوم الطبيعية والفلسفة والمنطق. فالإسلام في فترة من فتراته وبالتحديد قبل ألف سنة، تحول إلى حضارة متكاملة كانت السبب في نهوض العالم وحصول الثورة الصناعية وظهور الكم الهائل من الاختراعات في القرن العشرين. إن علوم الطبيعة كالفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا تم تأسيسها أو لنقل تم التأثير فيها وتجديدها وإضافة حقائق ونظريات مهمة إليها، بواسطة العلماء المسلمين.. ما زال الغرب يكرمهم ويذكرهم حتى اليوم.. فبينما كانت أوروبا تمر بحالة من الفوضى كان علماء الحضارة الإسلامية يجرون تجاربهم ويكتبون أبحاثهم ونظرياتهم لتأسيس الحضارات القادمة.

والشواهد والأدلة في هذا السياق عديدة ومتنوعة أسوق أحدها وهو عن العالم محمد بن موسى الخوارزمي مؤسس الجبر والحساب، الذي اكتشف قيمة الصفر ووضع منازل للأعداد كالآحاد والعشرات والمئات.. وهو أيضاً الذي أوجد «اللوغارتم» وهذه الكلمة أصلها خوارزم اقتباساً من اسم مؤسسها، هذا النوع من العمليات الحسابية هو الذي تعتمد عليه لغات البرمجة التي تقوم بتصميم أنظمة الحاسب الآلي اليوم.. لذلك سمي الخوارزمي بأبو الحاسوب –ألا يعتبر هذا من التراث- فهو الذي مهد لاختراع هذا الجهاز العظيم قبل ألف ومئتي سنة!..