التحولات الشخصية ومعيار الحميد والسيئ

وجود السوية النفسية من عدمها هي المعيار الذي كان وراء النتائج الحميدة أو السيئة، التي ستتضح تالياً. ربما توجد هنالك أمور أخرى في تضاريس النفس البشرية، بيد أنها لا تزال غامضة في نظر العلم، وتبقى الحقيقة أن الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلاً.

وكغيره من البشر يمتلك عدداً من الشخصيات داخله، لا تلبث أن تتناوب عليه شاء ذلك أم أبى؛ فالعملية برمتها لا إرادية، ويصعب التحكم بها. إن بروز شخصية واحتجاب أخرى مرتبط بمواقف وظروف، حينما يتعرض لها الإنسان، تحدث داخله هذه التحولات، التي قد لا يحس بها، إلا بعد أن تتلبسه الشخصية الجديدة. لا مراء بأن الإنسان مجموعة من المحمولات الثقافية، فإضافة إلى المشاعر والعواطف هو أفكار ومعلومات وقناعات وتأملات ومبادئ وسلوكيات، يتوزعها القلب والعقل، فلكل ذاكرته.

من الأشخاص الذين امتلكوا مثل هذه التحولات النفسية، وتحدث عنها بإسهاب في مقابلة متلفزة مايك تايسون 1966، أو مالك تايسون، وهو أحد أبرز أبطال الملاكمة، حيث توج بطلاً للعالم في الوزن الثقيل، وهو في الـ20 من العمر.

لقد فاجأ تايسون المذيع في منتصف المقابلة، قائلاً: ((أنا دائماً ما أبكي قبل المواجهة))، أي قبل الصعود إلى حلبة الملاكمة، فخفض المذيع من صوته حال سماعه لهذه الجملة، ليسأله بتأثر: ((وما الذي يبكيك؟))، فرد عليه: ((لأني لا أحب الشخص الذي أكونه قبل الملاكمة)). المذيع: لماذا، وكيف؟ فرد عليه: إن التحول إلى مقاتل يؤلمني، ليتساءل المحاور هنا: وهل صفاته سيئة لهذا الحد؟ رد عليه: بل أكثر، فلقد جلب لي الحسد، والغيرة، وشعور بالذنب لا أتحمله. هنا تأتي المعيارية، التي ألمحنا إليها في المستهل، فهي الجديد الذي اكتسبه مالك تايسون من سلفه بطل العالم محمد علي كلاي، فأصبحت تتحكم بسلوكه العام، لذا، كنت تراه يسارع إلى خصمه عندما يسقطه في الحلبة ليطمئن أنه لم يتأذ.