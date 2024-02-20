كذبت حماس ما ذكرته إسرائيل، فأظهرت تزويرها، وكانت فخورة بالفارق ما بين الرقم الذي قيل عن عدد قتلاها والرقم المسجل في دفاترها!

نفت حماس، وبكل ثقة، أن تكون قد خسرت منذ السابع من أكتوبر 12 ألف مقاتل، وكان النفي قاطعاً، وذكر البيان الصادر عنها أنها لم تخسر سوى 6000 من مقاتليها، فقط، ستة آلاف، واحد زائد ثلاثة أصفار، ثم واحد زائد ثلاثة أصفار خمس مرات أخرى، رقم ضئيل، أمام الذين اعتادوا على عد الملايين، لا يذكر، فقط هذا العدد الذي سقط بسبب مغامرة مدروسة لخالد مشعل، كان الهدف منها كما قال إسماعيل هنية بذل دماء جديدة، من أجل ماذا؟ هما لا يجيبان، هواتفهما مغلقة مثل هاتف السنوار، وأي سؤال سيبقى معلقاً حتى تتكشف التفاصيل من الذين خططوا ورسموا وأعطوا الأوامر، فهم منشغلون بإظهار كذب الإسرائيليين الذين ضاعفوا رقم من دفعوا أرواحهم من أجل من لا يستحقون.

حماس هربت من غزة، كل كوادرها القيادية تختبئ في ((بيوت الضيافة))، في بقاع مختلفة، ليست من بينها فلسطين، كلهم بلا استثناء، حتى من يحاولون أن يجعلوهم رموزاً وصلوا إلى بر الأمان، هناك وهناك، والآخرون، الآلاف الستة الأخرى لم يحسبوا لأنهم أبناء فلسطين، هم ليسوا من حماس، ولم يقدموا أرواحهم فداء لفلان أبو علان الهارب، من تركهم دون غطاء أو توجيه، وقال ((الجبن نصف الشجاعة))، والنصف الآخر بلا شك ستكون الحقائب المثقلة بالدولارات، التي لم يُصرف منها دولار واحد لتعمير غزة وغيرها طوال السنوات التي مرت.

حماس تعتبر كل أخواني يتبعها هو المقاتل، وإسرائيل لها رأي آخر، وهو أن كل شاب فلسطيني قادر على حمل السلاح يعتبر مقاتلاً، لهذا اختلف الرقم المعلن من الطرفين، فكل طرف وعقيدته، وكل عقيدة والمنبع الذي تغرف منه، والكذب صفة يتشارك فيها الطرفان، وتبقى الحقيقة، التي لا يمكن أن تغيب عنا، وهي ((أن فلسطين باقية إلى يوم البعث العظيم)).