عالم من الكذب 2 ــ 2

عندما تجف مصادر الأخبار الخاصة بحياتهم، أو يفتقدون للقصص التي يثيرون بها اهتمام متابعيهم، فإن كثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتحولون فجأة إلى عشاق مهتمين بالشعر والأدب والفلسفة، عبر إدراج الكثير من الاقتباسات والجمل اللافتة المذيّلة بأسماء كبار أدباء وعلماء وشعراء العالم!

ما يفهمه المتابعون والقراء من هذه الاقتباسات هو أنها محاولة لإيصال رسالة، مفادها أن هذه الاقتباسات تعبر عما يشعرون أو يمرون به من حالات وجدانية أو عاطفية، أو القول إنها تتماشى مع قناعاتهم والأفكار التي يؤمنون بها، أو ربما للقول إنهم قراء رصينون وأشخاص مثاليون بدرجة ما! فتتحول تلك الاقتباسات إلى ما يشبه المنظور، الذي يعبر عن طريقة صاحب الحساب في النظر: للحياة والحب والوطن والأخلاق والإيمان والصداقة والقضاء والقدر، والشهرة و.. إلخ !

كثيرون ممن لم يفتحوا في حياتهم كتاباً واحداً في الشعر أو الفلسفة أو الأدب، يقتحمون عالم الأدب عبر اقتباسات لا حصر لها تنتشر في شبكة الإنترنت دون وجود ما يثبت فعلاً أنها تخص هؤلاء الأدباء، إلا أن الرغبة في الظهور بمظهر المثقفين والقراء المحترفين تدفع رواد منصات التواصل لإيرادها وبإصرار، في محاولة منهم لإخفاء فراغات المعرفة لديهم عبر ارتداء معاطف هؤلاء الكبار أمثال: نجيب محفوظ، ديستوفسكي، نزار قباني، محمود درويش، تولستوي، وهم أكثر من يتم نسبة الاقتباسات لهم دون أي مرجعية تذكر!

في واحدة من أشهر الاقتباسات المنسوبة لأديب روسيا العظيم دوستويفسكي يقول فيها: ((لا يمكنك أن تشفى في نفس البيئة التي جعلتك مريضاً، غادر))! فهل وردت هذه العبارة على لسان أحد أبطال ديستويفسكي؟ أم أنها عبارة منسوبة له؟ لأن العبارة ذاتها تنسب لجلال الرومي كذلك ولكن بتعديل طفيف، حيث ترد عبارة الرومي هكذا (هروبك مما يؤلمك سيؤلمك أكثر، لا تهرب، تألم حتى تشفى)!

وبعيداً عن إشكالية توثيق الاقتباسات، نحن حيال مشكلة حياتية يمكن أن يعانيها أي منا، ولكن بلا شك سنعالجها بطرائق ومخارج مختلفة، لكن هل يمكننا كلما جرحنا أو عانينا من مكان أو بيئة أو شخص ما أن نغادره لنشفى؟.