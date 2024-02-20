تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد مستوحاة من الحرباء

طوّر باحثون في جامعة إلينوي أوربانا شامبين الأمريكية، تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد 3D مستدامة مستوحاة من الحرباء، ما يسمح بإنتاج ألوان ديناميكية متعددة من حبر واحد. ووفق الدراسة التي أجراها الباحثون، فإنّه يمكن تغيير لون طباعة الشيء ثلاثي الأبعاد أثناء عملية الطباعة، وذلك بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية.

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