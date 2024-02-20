تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد مستوحاة من الحرباء

تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد مستوحاة من الحرباء
التاريخ
2/20/2024 7:19:54 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طوّر باحثون في جامعة إلينوي أوربانا شامبين الأمريكية، تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد 3D مستدامة مستوحاة من الحرباء، ما يسمح بإنتاج ألوان ديناميكية متعددة من حبر واحد. ووفق الدراسة التي أجراها الباحثون، فإنّه يمكن تغيير لون طباعة الشيء ثلاثي الأبعاد أثناء عملية الطباعة، وذلك بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية.
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