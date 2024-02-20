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سرقة 43 مليون دولار من منصات الألعاب والـ«ميتافيرس»

2/20/2024 7:19:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تحليل جديد، أن مستخدمي العملات المشفرة خسروا أكثر من 43.6 مليون دولار العام الماضي بعد استهدافهم من قبل محتالين على منصات الألعاب والـ((ميتافيرس))، وفق قاعدة بيانات ((آر إي كيه تي)).

وتتبع المنصة عمليات الاحتيال الأكثر انتشاراً والمنصات المتأثرة وسلاسل الكتل المستهدفة. وكشفت بيانات المنصة، عن أن عمليات الاحتيال لا تمثل سوى 2.5% من عمليات السرقة، إذ تعرض مالكو العملات المشفرة لعمليات قرصنة سلبتهم أكثر من 1.7 مليار دولار العام الماضي.

وتظهر قاعدة بيانات ((آر إي كيه تي))، أن بعض سلاسل الكتل كانت أكثر عرضة من غيرها، إذ خسر مستخدمو منصة ((بينانس)) نحو 1.5 مليون دولار في عمليات الاحتيال، فيما خسر مستخدمو ((آربيتريوم)) أكثر من 552 ألف دولار. ولم توضح البيانات كيف يتم استغلال الضحايا على هذه المنصات، ولكن التصيد الاحتيالي يعتبر الأكثر شيوعاً، إذ يتم خداع المستخدمين لكشف معلومات حساسة، أو في عمليات تبادلات افتراضية مزيفة تم إنشاؤها داخل الـ((ميتافيرس))، حيث يمكن للمستخدمين إيداع أصولهم لكن لا يمكنهم سحبها، فيما يقوم المحتالون بإنشاء مشاريع مزيفة داخل ((الميتافيرس)) وبيعها بتكلفة باهظة، أو يستغلون نقاط الضعف في منصات الألعاب لسرقة الأصول والعملات داخل اللعبة، ما يثير القلق، نظراً لأن العديد من شركات الألعاب تسمح للاعبين بشراء الألعاب بالعملات المشفرة، بما في ذلك ((ميكروسوفت)) و((بست باي)) و((جيم ستوب)).

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