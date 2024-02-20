برنامج الأغذية العالمي يعلق توزيع المساعدات في شمال غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، تعليقاً جديداً لتوزيع المساعدات شمالي قطاع غزة، على خلفية ((الفوضى والعنف))، فيما تتفاقم المآسي الإنسانية في القطاع منذرة بانفجار في وفيات الأطفال. وسبق لبرنامج الأغذية العالمي أن أوقف قبل ثلاثة أسابيع إرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة الذي يشهد حرباً مستمرة منذ أربعة أشهر، بعد ضربة إسرائيلية أصابت شاحنة للبرنامج التابع للأمم المتحدة. وعاود شحناته الأحد لكن منذ ذلك الحين تعرضت شاحناته ((للنهب)) أو استهدفها إطلاق نار في ظل ((فوضى شاملة وعنف))، على ما جاء في بيان.

وكان الهدف من استئناف الشحنات إدخال عشر شاحنات يومياً إلى شمال القطاع على مدى سبعة أيام من أجل ((المساعدة في احتواء موجة الجوع واليأس والبدء في بناء الثقة في صفوف السكان بأن يصبح لدى الجميع كميات كافية من الطعام)).

ثورة جياع

لكن القافلة التي كانت متجهة إلى مدينة غزة الأحد ((طوقها حشد من الجياع)). وتمكّن موظفو برنامج الأغذية العالمي من صدّ أشخاص حاولوا الصعود إلى الشاحنات، قبل أن ((يتعرضوا لإطلاق نار)). والاثنين، تعرّضت شاحنات عدة ((للنهب)) بين مدينتَي خان يونس ودير البلح وضُرب سائق إحدى الشاحنات. وأضاف برنامج الأغذية العالمي: ((لم يُتخذ قرار تعليق الشحنات إلى شمال قطاع غزة بسهولة، لأننا نعلم أن ذلك يعني أن الوضع على الأرض سيتدهور أكثر وأن عدداً أكبر من الأشخاص مهدد بالموت جوعاً)).

وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ النقص المُقلق في الغذاء وسوء التغذية المتفشّي والانتشار السريع للأمراض هي عوامل قد تؤدّي إلى ((ارتفاع كبير جداً)) في عدد وفيات الأطفال في غزّة.

ويعاني ما لا يقلّ عن 90 % من الأطفال دون سنّ الخامسة في غزّة مرضاً معدياً أو أكثر، وفق تقرير صادر عن اليونيسف ومنظّمة الصحّة العالميّة وبرنامج الأغذية العالمي.

وأمرت إسرائيل، أمس، بإجراء عمليات إجلاء جديدة من منطقتين في مدينة غزة، ما يشير إلى قرب تنفيذها عمليات عسكرية هناك. ووجهت إسرائيل أوامرها، إلى سكان حيي الزيتون والتركمان في شمال القطاع. وأمرت إسرائيل السكان بالتوجه إلى منطقة محددة في الجنوب على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

استهدفت ضربات إسرائيلية جديدة، أمس، مناطق مختلفة بالقطاع. وليل الاثنين الثلاثاء، خلّف القصف الإسرائيلي أكثر من مئة قتيل. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وقوع ((عشرات الغارات الجوية وقصف مدفعي مكثف)) خصوصاً على خان يونس في الجنوب وحي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة ومخيم النصيرات ودير البلح (وسط القطاع).

وقال عبدالله القاضي (67 عاماً) المقيم في حيّ الزيتون بمدينة غزة: ((سمعنا قصفاً بالليل (...) لم نغادر البيت، لا نعلم إلى أين نذهب)). وأضاف: ((كل مكان ضرب وقصف وموت. أن نموت في البيت أشرف لنا من الإذلال الذي نسمع عنه من أقاربنا النازحين)).

وباتت تقارير المنظمات الإنسانية حول الوضع في القطاع تثير قلقاً متزايداً. وقالت وكالات الأمم المتحدة إنّ الغذاء والمياه النظيفة أصبحت ((نادرة جداً)) في القطاع، وإنّ جميع الأطفال الصغار تقريباً يُعانون أمراضاً مُعدية. وقال نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تيد شيبان: إنّ غزّة على وشك أن تشهد ((انفجاراً في وفيات الأطفال التي يُمكن تفاديها)). ويتأثّر ما لا يقلّ عن 90 % من الأطفال دون سنّ الخامسة في غزّة بواحد أو أكثر من الأمراض المُعدية، وفق تقرير صادر عن اليونيسف ومنظّمة الصحّة العالميّة وبرنامج الأغذية العالمي.

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