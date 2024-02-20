محافظ شمال سيناء: 10 آلاف شخص عبروا من رفح إلى مصر منذ بدء الحرب

قال محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة إن نحو 10 آلاف شخص عبروا معبر رفح من قطاع غزة إلى الجانب المصري منذ بدء الحرب على غزة.

وأوضح شوشة لوكالة أنباء العالم العربي: ((منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، شهد المعبر عبور نحو 1500 من المصابين والمرضى الفلسطينيين من سكان غزة، للعلاج في مستشفيات مصر وبعض الدول الشقيقة والصديقة، يرافقهم نحو ألفي شخص من أقاربهم، هذا بالإضافة إلى نحو 2400 من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية ونحو 4 آلاف مصري من العالقين بالقطاع)).

وذكر أن ((معبر رفح يفتح أبوابه منذ بدء العملية العسكرية وعلى مدار الساعة حتى في أيام العطلات الرسمية)).

وأكد أن نحو 20 ألف شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وعشرات سيارات الإسعاف دخلت غزة منذ أكتوبر الماضي، وأن المساعدات تصل إلى العريش عبر 3 محاور، البري حيث تأتي المساعدات من داخل مصر من المؤسسات المصرية والعربية، والجوي حيث استقبل مطار العريش الدولي نحو 600 طائرة من 52 دولة ومنظمة دولية، والبحري حيث استقبل ميناء العريش البحري العديد من السفن المحملة بالمساعدات. وأشار إلى بناء مصر مخازن لوجستية كبرى بالقرب من المعبر لتسهيل دخول شاحنات المساعدات.

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