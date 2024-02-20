السودان.. قصف في الخرطوم وغارات جوية على الجزيرة ودارفور

تواصلت المواجهات العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم، في محاور مختلفة وميادين متعددة، حيث تبادل طرفا الاقتتال (الجيش والدعم السريع) القصف المدفعي المكثف وسط الخرطوم وشرقها، فيما نفذ طيران الجيش غارات جوية، استهدف بها مواقع، تتجمع فيها قوات الدعم السريع بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، كما نفذ غارات مكثفة على مواقع مختلفة بولاية الجزيرة.

وأفاد شهود لـ((البيان)) بأنهم شاهدوا سحباً من الدخان تتصاعد في سماء الأحياء الواقعة شرق مدينة الخرطوم، وذلك عقب قصف مدفعي كثيف، انطلق من مواقع سيطرة قوات الدعم السريع، في حي اركويت، ونقاط غرب المدينة الرياضية تجاه مواقع الجيش وسط الخرطوم، وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري.

وفي ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل شن سلاح الجو غارات في عدة مواقع بالولاية، وحسب شهود فإن الطيران استهدف تجمعات لقوات الدعم السريع بمنطقة طابت غرب مدينة الحصاحيصا، كما قصف الطيران أهدافاً أخرى بشرق الجزيرة وجنوبها.

ونفذ الطيران الحربي أيضاً غارات جوية مكثفة استهدفت مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، وأظهرت مقاطع تداولها ناشطون من إقليم دارفور آثاراً لقصف استهدف سوق المواشي بالمدينة، وبعض المساكن المدنية.

سياسياً انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم وفداً من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ((تقدم))، ترأسه د. عبدالله حمدوك، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

أعرب وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ((تقدم)) عن عميق تقديره لدور الاتحاد الأفريقي في دعم تطلعات الشعب السوداني،ومواقفه القوية في هذا السياق، وأكد أهمية التنسيق المحكم بين كافة المبادرات الإقليمية والدولية والدور المهم لمنظمتنا القارية، كما لفت الانتباه لفداحة الكارثة الإنسانية في السودان، وضرورة رفع الاستجابة الإقليمية والدولية للتصدي للاحتياجات العاجلة للملايين من السودانيين، الذين تضرروا من حرب 15 أبريل.

بدوره أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أنه يولي القضية السودانية اهتماماً خاصاً، وأنه سيكثف من التواصل الإقليمي والدولي لتسريع جهود الوصول لحل سلمي في السودان، مشدداً على أهمية الدور المدني في إنهاء الحرب وإسكات صوت البنادق في السودان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز