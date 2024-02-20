لبنان.. هل من «مقايضة» ما بين الملفين الرئاسي والحدودي؟

في خضم التطورات المتسارعة بالمنطقة، التي تبرهن على تسوية ما ((تطبخ على نار حامية))، لا يزال لبنان يتأرجح بين انتظار التغييرات الإقليمية، لاتضاح الخيط الأبيض من الأسود، وبين محاولات داخلية، لإخراج الملف الرئاسي من ((عنق الزجاجة))، في حين يتم التداول ضمن أجواء توحي بزيارة قريبة للموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، إلى لبنان، يتبعه الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، وذلك من ضمن حراك تعتزمه ((الخماسية)) الدولية والعربية.. فهل من بوادر لإنضاج حل للاستحقاق الرئاسي المعلق منذ 31 أكتوبر 2022؟

في الزمن الرئاسي الضائع، وفي وقت يتركز الاهتمام الدولي على تطبيق القرار (1701)، لإنهاء التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، (في مقدمة بنود القرار أن تصبح منطقة عملياته جنوب نهر الليطاني في يد الجيش اللبناني، وقوات الأمم المتحدة ((اليونيفيل)))، استأنف سفراء ((الخماسية)) الدولية والعربية، تحركاتهم على الساحة الداخلية، ليجتمعوا مجدداً داخل مقر السفارة الفرنسية ببيروت، في سياق التنسيق، ووضع منهجية عمل، وخريطة طريق، للتحرك متى تصبح الظروف مؤاتية لتحقيق خرق رئاسي.

ذلك، بالتزامن مع وصول وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إلى بيروت، بهدف بحث أوضاع المؤسسة العسكرية، والمساعدات التي تحتاج إليها، على أن يرفع الوفد تقريراً إلى الكونغرس لاتخاذ القرار في هذا الشأن.

((سلة واحدة))

على الرغم من تأكيد أطراف لبنانية أن لا ربط بين الاستحقاق الرئاسي وتطورات الوضع في الجنوب، وإن بات هذان الملفان ((متشابكين))، وفق القراءات المتعددة، ترددت معلومات غير مؤكدة، مفادها وجود تنسيق بين ((الخماسية)) من جهة، وهوكشتاين، من جهة ثانية، حيث رسا الرأي على أن يأتي الاتفاق الحدودي-الرئاسي ضمن ((سلة واحدة))، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر متابعة لـ((البيان))، من أن لا عودة مبدئياً للموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت قبل بروز أي معطيات مشجّعة في ما يخصّ هذين الملفين.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فتشهد بعض المباحثات السياسية في الكواليس الداخلية والخارجية ربطاً موضعياً بين كل الاستحقاقات. لذلك، هناك من يشير إلى إمكانية القيام بتحرك سياسي دولي في موازاة تحرّك ((الخماسيّة))، وهو تحرّك قد يتقدّم على مسار الأخيرة، وفق توقعات البعض.

ووسط هذه الأجواء، توقفت مصادر دبلوماسية أمام الجديد الذي عبّر عنه الموفد الرئاسي الأمريكي إلى المنطقة، إلى إحدى القنوات التلفزيونية، بقوله: ((سيتعيّن علينا القيام بالكثير لدعم الجيش اللبناني، وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان، وهذا سيتطلّب دعماً دولياً من الأوروبييّن ومن دول الخليج))، ورأت في هذه القراءة الجديدة تعبيراً واضحاً عن استراتيجية جديدة لمقاربة أمريكية، تتناول الوضع في لبنان من بوّابتَي الوضع الأمني في الجنوب وصولاً إلى كيفية إنهاء مرحلة خلوّ سدّة الرئاسة الأولى من شاغلها.

ذلك أن حديث هوكشتاين عما هو مطلوب من ((دعم الجيش اللبناني، وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان)) وعن ((الدعم الدولي من الأوروبيين ودول الخليج)) يعني، وفق قراءات مصادر سياسية، أن واشنطن مستعدّة لرعاية إعادة الإعمار في لبنان، ليس على مستوى ما هدّمته الحرب فحسب، إنما على مستوى البدء بالإصلاحات المطلوبة وإعادة بناء وتعزيز المؤسّسات العسكرية والإدارية، لينهض لبنان من جديد، وهو أمر لا يتمّ قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تكوين السلطات بكامل المواصفات الدستورية.

وفي انتظار أيّ تطور ملموس على مستوى الاستحقاقات السياسية والدستورية، فإن ثمّة إجماعاً على أن العامل المثير لمزيد من القلق تمثل في إضافة تعقيد جديد إلى رزمة التعقيدات القائمة أصلاً، وهو الربط الضمني، ولو غير المعترف به من أي طرف، للأزمة الرئاسية بوضع الجنوب، وعلى أن ما يحصل راهناً أشبه بـ((ربط نزاع رئاسي))، ترقباً لما ستحمله الأيام المقبلة من بوادر مبادرات خارجية هادفة إلى جمع الشتات الداخلي اللبناني على طاولة تسوية ما منتظرة.

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