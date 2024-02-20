سفن حربية فرنسية تدمر طائرتين مسيّرتين للحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس، أن فرقاطاتها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، اعترضت ودمّرت، فجراً، مسيّرتين انطلقتا من اليمن في اتجاه مجال تحرك الفرقاطات، في خضم تواصل الهجمات الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر.

فيما تحقق الولايات المتحدة في تحطم مسيّرة أمريكية بالقرب من محافظة الحديدة. وأفادت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان، بأن سفناً حربية فرنسية في البحر الأحمر اعترضت مسيرتين ودمرتهما بعد انطلاقهما من اليمن لشن هجمات.

وأضافت الوزارة: ((رصدت فرقاطات فرنسية متعددة المهام في مناطق الدوريات التي تقوم بها في خليج عدن، وجنوب البحر الأحمر، هجمات متعددة بمسيّرات من اليمن. وتم الاشتباك مع مسيّرتين وتدميرهما، وتابعت الوزارة: ((تحركاتنا في البحر الأحمر تسهم في ضمان الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتسهم في الدفاع عن حرية الملاحة، وهو هدف عملية (EUNAVFOR ASPIDES) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، 19 فبراير الجاري، تحت قيادة يونانية)).

وقرر الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، رسمياً إطلاق مهمة لصد هجمات الحوثيين، وحماية الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. بينما تأتي المهمة الأوروبية بعد شهرين من إنشاء واشنطن تحالف بحري لحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 % من التجارة العالمية.

في الأثناء، قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة (CNN)، إن الولايات المتحدة تحقق في تحطم مسيّرة أمريكية بالقرب من الحديدة في اليمن. وقالا: ((ليس من الواضح ما إذا كانت المسيّرة من طراز (MQ 9 Reaper)، تستخدم في المقام الأول لجمع المعلومات الاستخبارية، تحطمت أو تم إسقاطها)). إلى ذلك، أدانت الحكومة البريطانية هجوم الحوثيين على سفينة مسجلة، تم استهدافها بصاروخ من قبل الحوثيين في خليج عدن.

وتعرضت السفينة ((روبي مار - MV Rubymar))، المسجلة بالمملكة المتحدة لهجوم بصاروخين للحوثيين في خليج عدن وبالقرب من باب المندب وأدان الناطق باسم الحكومة البريطانية، الهجوم قائلاً: ((تعرضت السفينة لهجوم، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، فيما سفن التحالف موجودة حالياً في مكان الحادث)).

وكان الحوثيون أعلنوا، عبر ناطقهم العسكري، يحيى سريع، استهداف السفينة البريطانية ((روبي مار - MV Rubymar)) في خليج عدن، وقالوا إن العملية أسفرت عن إغراقها بشكل كامل.

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