المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار «النواب» بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قرار مجلس النواب، القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، معتبراً ذلك تعدياً على اختصاصات السلطة التنفيذية. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس ((الأعلى للدولة))، محمد تكالة، إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

وقال تكالة في رسالته: ((نجدد تذكيركم برفضنا التام لكل ما صدر عن مجلسكم في جلسة 6 فبراير، واعتباره والعدم سواء، لاسيما قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا)).

واعتبرت الرسالة: ((قرار مجلس النواب استخفافاً بدورها وتعدياً على السلطة التنفيذية، وافتئاتاً على اختصاصاتها)).

جدير بالذكر أنه في 6 فبراير الجاري، أصدر مجلس النواب الليبي، القانون رقم 1 للعام الجاري، بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وعيّن بلقاسم حفتر، نجل قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، مديراً عاماً له. وأدى بلقاسم حفتر، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب، وفق بيان للناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.

وفي 2021، أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، عزم حكومته إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية وهو ملف شديد الحساسية. وقال الدبيبة حينها إن حكومته ((ستقر إنشاء صناديق إعادة الإعمار للمدن المتضررة من الحروب، مثل: بنغازي (شرق)، وطرابلس وسرت (غرب)))، دون تقديم مزيد من التفاصيل بالخصوص.

وقدر رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية، محمد الرعيض، حينها قيمة تلك المشاريع بنحو 50 مليار دولار. بينما تبذل السلطات الليبية جهوداً مكثفة لتوحيد المؤسسات العامة، ضمن مساعٍ لإنهاء نزاع سياسي وعسكري في البلد الغني بالنفط.

ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، وتحظى بالاعتراف الدولي. إلى ذلك، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حادثة القتل الجماعي العنيفة بالعاصمة طرابلس، حيث قتل 10 أشخاص في ظروف غامضة داخل أحد المنازل بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة.

ووصفت البعثة الأممية في ليبيا الحادثة بأنها ((تذكير آخر)) بما وصفتها ((التحذيرات التي ما فتئ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، يطلقها مراراً وتكراراً، من كون التنافس بين الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة)).

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