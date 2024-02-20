«وصلني» .. ابتكار يوفر السرعة والأمان لمستخدمي المواصلات

ابتكرت الطالبة صباح الظنحاني التي تدرس تخصص تكنولوجيا المعلومات في برنامج ((إنجاز)) للتأهيل لسوق العمل، تطبيقاً ذكياً أطلقت عليه اسم ((وصلني))، يهدف إلى مساعدة المستخدمين في جميع أنحاء الدولة في إيجاد وسيلة مواصلات بسهولة ويسر، سواء لهم أو لأبنائهم، لتوصيلهم إلى مدارسهم بطريقة آمنة، أو توصيل كبار السن إلى أي وجهة يريدونها، وذلك بأسعار تتلاءم مع إمكانياتهم.

وأوضحت الطالبة أن التطبيق يمكن المستخدمين من البحث عن وسيلة مواصلات مناسبة بكل سهولة وسرعة توصيلهم إلى وجهاتهم، بأسعار في متناول اليد.

من جهتها، أكدت جامعة الوصل أن الابتكار الذي شاركت به الطالبة في الفعاليات التي نظمتها الجامعة بمناسبة شهر الابتكار تم اختياره من بين أفضل المشاريع التي تم استعراضها في هذا الشهر، مشيرة إلى تأهيله لتبنيه من جانب الجهات المعنية.

اختيارات

وقالت صباح الظنحاني، إن هناك عدة اختيارات في متناول اليد، منها ما يتعلق بالمواصلات العامة، وذلك عن طريق تنزيل التطبيق بعد إدخال معلومات المستخدم لتصله على الفور كافة المعلومات عبر بريده الإلكتروني، مثل نوع السيارة ومعلومات السائق وطريقة الدفع ليتمكن من اختيار الأنسب له، وهناك اختيارات تتعلق بطلبة المدارس، حيث يتم ربط جميع المدارس عبر التطبيق مع الجهات المعنية بتوفير الحافلات المدرسية، وتغذية التطبيق بأسماء الطلبة المسجلين في تلك الحافلات، ومن خلال التطبيق يقوم ولي الأمر بإفادة سائق الحافلة في حال اضطر الطالب لعدم الذهاب إلى المدرسة في ذلك اليوم تفادياً لتأخير الحافلة عبر الذهاب إلى بيت الطالب والانتظار طويلاً.

طلبة مسجلون

وبينت أن كل حافلة يمكن تزويدها بجهاز لوحي ذكي بجانب السائق ويتم تغذيته بجميع أسماء وأعمار الطلبة المسجلين، ويمكن لأولياء الأمور كل صباح الاختيار والضغط على لون من الألوان الثلاثة المتوفرة وهي: الأخضر والذي يرمز إلى ذهاب الطالب إلى المدرسة، أو الأحمر ويرمز إلى اضطرار الطالب للتغيب عن المدرسة في ذلك اليوم مع إدراج سبب الغياب، أو الأزرق ويرمز إلى عدم رغبة الطالب في استقلال الحافلة وأنه سيستقل وسيلة أخرى أو أن أحد والديه سيقوم بإيصاله إلى المدرسة في ذلك اليوم. وأضافت إن التطبيق سيضمن عنصري السرعة والأمان في توفير وسائل المواصلات للمستخدمين، كما سيساهم في التطوير والابتكار في هذا القطاع، ويقلل من الازدحام ويوفر الراحة والثقة لجميع المستخدمين.

وأشارت إلى أن التطبيق سيقدم بعدة لغات إضافة إلى لغات الإشارة للتسهيل على المستخدمين من أصحاب الهمم، كما يوفر طرقاً عدة وميسرة للدفع، فضلاً عن توفيره الحالة اليومية للطقس والحالة المرورية للشوارع.

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