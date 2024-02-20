«تعاونية الاتحاد» تخفّض أسعار 4 آلاف سلعة خلال شهر رمضان

كشفت ((تعاونية الاتحاد)) عن إطلاق 11 حملة تخفيضات لشهر رمضان المبارك تشمل تخفيض أسعار أكثر من 4 آلاف سلعة، فضلاً عن مبادرة تخفيض وتثبيت الأسعار التي ما زالت التعاونية مستمرة فيها. ومن جهتها طمأنت جمعية حماية المستهلك في دبي، المستهلكين بشأن توفير كافة السلع الضرورية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعمل حكومة دبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد على ضمان توفر المنتجات الغذائية والاستهلاكية بشكل كافٍ ومستدام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته ((تعاونية الاتحاد)) في مقر إدارتها بالورقاء سيتي مول للإعلان عن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، بحضور محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، والدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بتعاونية الاتحاد، وممثلين عن وزارة الاقتصاد ودبي للاقتصاد والسياحة.

ومن جهته قال أحمد علي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن جمعية حماية المستهلك تلعب دوراً حيوياً في ضمان توفر السلع الاستهلاكية وجودة وسلامة المنتجات الغذائية في دبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، من خلال وضع آليات مراقبة ومتابعة أسعار المنتجات الغذائية ومعدلات الاستهلاك في السوق.

وتابع: أن هناك فريقاً متخصصاً يتولى مراقبة الأسعار في الأسواق وفقاً لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة الاقتصاد، ويتولى هذا الفريق مهمة تحديد مخالفات الأسعار والتلاعب بها، وضمان التزام التجار بتلك الأسعار، كما يتم تكليف الفريق بالمراجعة الدورية للأسعار بشكل مستمر وأيضاً قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان توفر المنتجات الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يتم توزيع نشرات توعوية للمستهلكين وتهدف هذه النشرات إلى توعية المستهلكين ومساعدتهم في معرفة حقوقهم، فضلاً عن تخصيص رقم للتواصل 600545555 للإبلاغ عن التلاعب بالأسعار أو بالمنتجات.

رصد

ومن جهته، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: إن التعاونية رصدت مبالغ مالية كبيرة لحملة شهر رمضان المبارك الترويجية وذلك لتخفيض أسعار 4 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية ستخصص منها التعاونية عدداً كبيراً من المنتجات لبيعها بأسعار الجملة.

وأضاف أن التعاونية خصصت لعروض رمضان 11 حملة ترويجية مختلفة ومتنوعة، وتابع أن كافة المنتجات متوفرة في الجمعية ولا يوجد نقص في أي سلعة غذائية أو غير غذائية، مشيراً إلى أن هذه الحملات الرمضانية انطلقت بالفعل منذ بداية شهر فبراير، ومستمرة لبعد عيد الفطر السعيد.

وبين بأن حملات رمضان تشتمل على العديد من الحملات الترويجية التي تتراوح الخصومات فيها من 50 % لتصل إلى 75 %، مشيراً إلى أن حملة شهر رمضان تتوافق مع حملات وعروض التعاونية الترويجية التي تطلقها على مدار العام، لافتاً إلى أن التعاونية ستحرص على توفير السلع المدرجة ضمن العروض بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار تنافسية.

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