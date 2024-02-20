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حملات على سوق مواد البناء في الفجيرة لمنع زيادة الأسعار

2/20/2024 7:19:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، تكثيف عملية مراقبة سوق الشركات وأنشطة الأعمال الخاصة بمواد البناء في الإمارة، لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لافتاً إلى مواصلة جهودهم من خلال حملات ميدانية ينفذها قسم حماية المستهلك لضمان التزام جميع الشركات ذات الصلة، بالأسعار والتعليمات الصادرة، بما يدعم حماية حقوق المستهلك في هذا المجال.

جاء ذلك تماشياً مع قرار وزارة الاقتصاد بمنع أي زيادة في الأسعار لأي من المواد والسلع الخاصة بمواد البناء، وذلك بعد تأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.

وقال الأفخم: في حالة رصد أي ممارسات مخالفة من قبل الشركات لزيادة الأسعار، ستتعرّض للمساءلة والعقوبات القانونية، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة الجزاءات الإدارية، موضحاً أنهم لن يتهاونوا في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شركة يتبين أنها تخالف القرار.

ولفت إلى أن البلدية تتلقى البلاغات حول زيادة الأسعار على الرقم المجاني لطوارئ البلدية 80036.

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