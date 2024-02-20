«محمد بن راشد للإسكان» تحتفل بإنجازاتها المتميزة خلال 2023

احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أمس، بإنجازاتها المتميزة خلال عام 2023، وكشفت عن شعارها الذي يعبر عن مرحلة جديدة من النمو والتطور، بفندق قصر فيرساتشي بجداف-دبي.

وأعلنت المؤسسة خلال الحفل، عن تحديث شعارها في خطوة رمزية تعكس تطورها ونموها واستمراريتها في مجالات الاستدامة الإسكانية المنبثقة من توجيهات القيادة الرشيدة، وتجديد التزامها نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية في توفير حلول إسكان مبتكرة ومستدامة لمواطني إمارة دبي.

وكرّمت المؤسسة جهود الموظفين الاستثنائية خلال العام الماضي، بناءً على نتائج دراسات مؤشرات متعاملي وموظفي حكومة دبي ونتائج المتسوق السري، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث نالت المؤسسة المركز الأول للعام الثاني على التوالي في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 97.7%، ما يعكس التزام فريق العمل بتقديم أعلى مستويات من الخدمات الاستثنائية التي تتوافق مع رؤية دبي الاستراتيجية.

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مُضيها قدماً نحو المزيد من التطور والابتكار، معتبرة النجاحات المنجزة في 2023 خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف المؤسسة الطموحة لتعزيز جودة الحياة في دبي. وشهد برنامج الحفل السنوي الذي حضره كل من قادة الصف الأول والموظفين، عدة فعاليات وفقرات ترفيهية للموظفين، حيث قدمت شركة إكسيد للسيارات، الراعي الرسمي للحدث، مفاجآت إضافية، بما في ذلك سحب على سيارة جديدة، مما عكس الروح الإيجابية والتعاونية التي تحدد بيئة عمل المؤسسة، وأظهر هذا التجمع التزام المؤسسة بتقدير جهود فريقها، الذي يُعتبر اللبنة الأساسية لنجاحها وتميزها.

وأكدت المؤسسة أن التقدم المحرز خلال العام 2023 يعد ثمرة لتطبيق استراتيجيات فعالة تركز على تحسين جودة الخدمات وخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار، مع العمل الدؤوب لتحقيق رضا المتعاملين، تنفيذاً لرؤية إمارة دبي الساعية لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.

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