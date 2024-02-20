5324 مهمة نفذتها «نقل وإنقاذ» بشرطة دبي

أكد العقيد خالد إبراهيم محمد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، تميز فرق الإنقاذ بالكفاءة وسرعة الاستجابة، موضحاً أن الإدارة أنجزت وبكفاءة عالية 5324 مهمة خلال العام الماضي، تنوعت بين الاستجابة لـ 276 حادثاً برياً و91 حادثاً بليغاً، بالإضافة إلى التعامل مع 38 حالة وفاة وإجراء 130 عملية إطفاء حريق، وعدد 859 مهمة فتح أبواب (مصاعد ومنازل وسيارات)، وإخراج السيارات المعطلة أو العالقة في الرمال، بإجمالي 990 سيارة ـ وتأمين 406 فعاليات.

متوسط استجابة

وقال إن المستهدف لمتوسط زمن الاستجابة للحوادث البرية (6.6 دقائق) من لحظة استلام البلاغ من غرفة القيادة والسيطرة حتى وصول أول دورية إنقاذ لموقع الحادث، وبلغ عدد الأخطاء المسجلة في أداء المهام خلال العام الماضي 2023 صفراً.

عوامل نجاح

وأكد أن من أهم العوامل في نجاح مهام عمليات الإنقاذ الحرجة (الوقت/الخبرة/والحرفية)، مشدداً على أن كل ثانية تكون حاسمة في إنقاذ الأرواح وتفادي الخسائر.

وتطرق إلى أن الخبرات الدولية التي اكتسبها فريق البحث والإنقاذ بشرطة دبي خلال مشاركته في منافسات ((تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024)) كجزء من فرق الإنقاذ الإماراتي التي شاركت في العديد من عمليات الإنقاذ خلال الكوارث الطبيعية الكبرى حول العالم.

وأكد أهمية الوعي العام من قبل الجمهور والتعاون مع فرق الإنقاذ لتقليل المخاطر وحماية الأرواح، مشيراً إلى أن التزام المجتمع يلعب دوراً كبيراً في دعم جهود الإنقاذ، مشيراً إلى أهمية تحلي أفراد المجتمع بالصبر أثناء قيام فريق الإنقاذ بأداء مهامهم عند حالات الطوارئ المختلفة، خاصة أثناء الأحوال الجوية كتلك التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي.

مخاطر

وعن المخاطر التي يواجهها رجال الإنقاذ أثناء تأدية مهامهم، أشار إلى واقعة حادث حريق مركز القبائل بمنطقة العوير، تقدم قائد الفريق ورجال الإنقاذ بتقييم الحادث كخطوة استكشافية قبل الدخول والتعامل مع الحادث، حيث أمر قائد الفريق بالانسحاب فوراً وما هي إلا دقائق معدودة حتى انهار سقف المبنى، لافتاً إلى أهمية الخبرة والحدس لدى رجال الإنقاذ، والتي يتم اكتسابها من خلال التجارب وأداء المهام.

كما لفت إلى الدور الهام الذي تلعبه بطولات الإنقاذ في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لمواجهة الأزمات والكوارث، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه بطولات الإنقاذ أيضاً في توحيد مفهوم معايير عمليات الإنقاذ لجميع فرق الإنقاذ على مستوى العالم.

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