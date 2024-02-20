حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. الارتقاء بجودة حياة المواطنين يتصدر أولويات مشاريعنا الطموحة

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، الاجتماع الأول للجنة لسنة 2024، واعتمد حزمة من القرارات والمبادرات للعمل عليها خلال الفترة المقبلة بما يرسخ جودة حياة المواطنين.

واطلع سموه على أبرز قرارات اللجنة التي تم تشكيلها في مايو 2022، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام ونصف العام.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن الارتقاء بجودة حياة المواطنين، يتصدر أولويات مشاريعنا ومبادراتنا الطموحة، وغاية خططنا التنموية، بما يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسخير الإمكانات كافة لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز رفاهيتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي.

ووجه سموه، خلال الاجتماع، أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي بتكثيف العمل لترسيخ الإنجازات، التي حققتها خلال العامين الماضيين، والانطلاق إلى مرحلة نوعية جديدة، عبر إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة ومستدامة تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية قادرة على مواكبة المستجدات وابتكار الحلول، بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.

ووجه سموه بالانتهاء من تخصيص جميع طلبات الأراضي السكنية لمواطني دبي خلال شهرين.. وقال سموه: ((توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية، وزيادة قيمة المنافع والمخصصات الاجتماعية لدعم المواطنين 542 مليون درهم، وتوظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين الحكومي والخاص.. وغيرها من الإنجازات التي حققتها اللجنة تؤكد أننا نسير بثبات لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.. الاهتمام بالمواطن سيبقى المحرك الرئيسي لتحقيق طموحاتنا في الازدهار والتنمية الشاملة وتعزيز مكانتنا العالمية((.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:((اعتمدنا حزمة من القرارات والمبادرات الجديدة للمرحلة المقبلة في مسارات المتقاعدين والترابط المجتمعي، والإسكان وجودة الحياة، والخدمات الاجتماعية، ووجهنا بتوفير كل ما يلزم لتحقيق أهداف اللجنة في دعم وخدمة المواطنين.. ماضون في إطلاق البرامج والمشاريع المبتكرة لإسعاد أهل دبي)).

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة ((إكس)) أمس: ((عندما شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حدد سموه هدفاً واضحاً ووحيداً لهذه اللجنة وهو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته... اليوم، وخلال أول اجتماعات اللجنة في 2024 استعرضت تقرير اللجنة حول ما تحقق للمواطنين خلال عام ونصف من إنجازات ومشاريع:

- زيادة المخصصات والمنافع الاجتماعية بقيمة 542 مليون درهم

- توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين العام والخاص

- توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية

- منح 4400 منحة مالية سكنية بقيمة 2 مليار درهم

- تسهيل 5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم

وغيرها من النتائج والمشاريع التي تصب في صالح المواطن..)).

وأضاف سموه: ((وجهنا بالانتهاء من تخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية للمواطنين في دبي خلال شهرين.. ووجهنا بالعديد من المشاريع التي تضمن الاستقرار الأسري وتحقق الأفضل لعوائلنا المواطنة على مستوى نوعية الخدمات وسرعة الإنجاز.. الاستقرار الأسري أولوية قصوى.. والمواطن في دبي سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً... ونبشر أهل دبي أن مبادرات ومشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ستصل للجميع بإذن الله)).

أبرز المشاريع

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى شرح حول أبرز المشاريع المستقبلية للجنة التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة كافة شرائح مواطني دبي، وتوفير الدعم والرعاية للمتقاعدين، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الأراضي والمساكن العصرية الملائمة التي تلبي متطلبات المستقبل، وتساهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري.

واطلع سموه على أبرز قرارات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، خلال عام ونصف العام وهي الفترة التي شهدت زيادة في قيمة الدعم المضاف للمنافع والمخصصات الاجتماعية لدعم المواطنين، بقيمة إجمالية تبلغ 542 مليون درهم، حيث تم رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية السنوية لذوي الدخل المنخفض، كذلك تم رفع صرف مساعدات مالية إضافية لأكثر من 1100 من القصر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بقيمة 33.6 مليون درهم، كما رُفعت مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم، وشهدت أيضاً إطلاق مبادرة بيتي ومساعدة 105 أسر من مستحقي الدعم السكني لاستكمال بناء وتأثيث منازلهم بـ51 مليون درهم، إلى جانب إعفاء المتعثرين من سداد القروض السكنية بقيمة 178 مليون درهم، وإطلاق برنامج أعراس دبي بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

وشهد ملف دعم ومتابعة توظيف المواطنين، إنجاز اللجنة دعم ومتابعة توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين الحكومي والخاص خلال عام ونصف العام عبر توظيف أكثر من 1600 مواطن في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى متابعة توظيف أكثر من 16 ألف مواطن في القطاع الخاص مع البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص (نافس).

وفي ملف الإسكان، تمكن مسار الإسكان وجودة الحياة ضمن أعمال اللجنة مع الجهات المعنية من معالجة تحديات هذا الملف، حيث تم إنجاز توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية و4400 منحة سكنية بقيمة ملياري درهم، و5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم.

وفي ملف تطوير الأحياء السكنية وتنظيم الفعاليات الخاصة بالمواطنين، أنجزت اللجنة اعتماد تصميم وتنفيذ 3 أحياء نموذجية والبدء بتنفيذها، وتخصيص 500 فرصة استثمارية للمواطنين في الأحياء، وتوفير فرص اقتصادية للأسر محدودة الدخل، كما استقبلت الفعاليات التي تستضيفها الأحياء السكنية للمواطنين بدبي 400 ألف زائر.

كما رعت اللجنة مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية مثل سوق الفريج، وسوق المزارعين، ومهرجان الفرجان، وفعاليات ومبادرات اليوم الوطني في الأحياء السكنية، وفعاليات مطر صيف، والمخيم الصيفي.

وتم أيضا تمكين 679 شخصاً من الأسر محدودة الدخل من المستفيدين من المنافع الاجتماعية، وفي ملف تطوير الخدمات الاجتماعية وقنوات تقديمها، أنجزت اللجنة تقديم أكثر من 250 خدمة للمواطنين عبر منصة إماراتي المنصة الموحدة الشاملة التي تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة))دبي الآن((حيث تتضمن منصة))إماراتي((كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون مثل مِنح الإسكان والبناء، وخدمات المنافع الاجتماعية وفعاليات الفرجان وبطاقة إسعاد، ودعم الكهرباء والمياه وغيرها، وخدمة عرض الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فئة فعاليات الأحياء السكنية وخدمة عرض تصريح مواقف السيارات المجانية، وخدمة مدينتي وعرض بطاقة تأمين عناية، وغيرها من الخدمات.

كما تم إطلاق برنامج رعاية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والذي يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية وخدمة هذه الفئات في منازلهم، وإطلاق نادي ذخر للمتقاعدين وكبار المواطنين.

وشهد ملف تعزيز مساهمة الأوقاف في مجالات الرعاية الاجتماعية، زيادة قيمة الأصول الوقفية للشؤون الاجتماعية خلال عام ونصف العام بنحو 1.23 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مصارف الأوقاف المجتمعية التقديرية، أكثر من 130 مليون درهم.

وشملت أبرز مشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، إطلاق مركز إسكان دبي المتكامل في ((أفينيو مول ند الشبا))، والذي يقدم 54 خدمة إسكانية للمواطنين من 4 جهات حكومية في مكان واحد ويوفر تجربة إسكان متكاملة تتضمن الدعم والاستشارات للوصول إلى أفضل الخيارات الإسكانية المناسبة لتطلعات المواطنين، ومرافقتهم في رحلة بناء منازلهم منذ البداية وحتى استلامها.

وتتابع اللجنة كذلك تنفيذ برنامج((أعراس دبي))، الذي يستهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

ويخصص البرنامج حزماً من المبادرات منها تحمُّل كافة نفقات حفلات الزفاف للمواطنين الراغبين في الزواج بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، بشرط أن تكون الزوجة من مواطني دولة الإمارات، وتمت الموافقة على أكثر من 170 طلباً، وتنفيذ أكثر من 35 عرساً منذ إطلاق المبادرة.

وضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج ((دعم مشاريع المتقاعدين في دبي))، والذي يمنحهم امتيازات عدة منها إعطاؤهم الأولوية في المشاريع الحكومية، وتوفير تمويل لمشاريعهم المستقبلية وإعفاؤهم من رسوم الخدمات لخمس سنوات، فضلاً عن دعمهم بالاستشارات التي تضمن لمشاريعهم تحقيق أفضل العوائد.

ويستهدف البرنامج، دعم مشاريع المتقاعدين عبر صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتحفيز الاستفادة من خبراتها، بما يرسخ التلاحم المجتمعي، ويسهم في تحقيق الاستدامة التنموية والاقتصادية.

فرص استثمارية

وعززت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي الفرص الاستثمارية المقدمة لمواطني دبي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية من المواطنين، بإطلاق سوق الفريج في حديقتي بحيرة البرشاء والورقاء 3، حيث فتح السوق للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة قنوات تواصل تجارية مع الجمهور المستهدف، وذلك بغرض دعمهم وتمكينهم من عرض منتجاتهم المنزلية المحلية في حدائق الأحياء الخاصة بهم والتسويق لها، بما يعزز من تواصلهم مع المجتمع، ويشجع شباب المواطنين على إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وشملت قرارات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، إطلاق سوق المزارعين، الذي يعتبر منصةً زراعيةً اجتماعيةً واستثماريةً مجانيةً، تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكان واحد لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية مباشرةً إلى المستهلكين، حيث استقطب السوق 157 ألف زائر.

ويستهدف سوق المزارعين، دعم المزارعين المواطنين المنتجين، وأصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والهواة، وتأكيد مدى أهمية الإنتاج الزراعي المحلي، واستغلال الأراضي الزراعية، ودورها في استدامة المنتجات والمحاصيل النباتية، تماشياً مع رؤية إمارة دبي في تحقيق أفضل مستويات جودة الحياة، وتعزيز القطاع الزراعي في الإمارة.

وضمن حزمة مشاريع تنفذها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لتطوير جودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، جاء إطلاق))صندوق الفرجان((بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

ويسعى هذا المشروع المجتمعي الواعد إلى خلق تجربة مجتمعية لحياة المواطنين في فرجانهم، من خلال التواصل مع أهالي الأحياء، وفهم احتياجاتهم، وتمويل المشاريع الاجتماعية التي تحقق أثراً إيجابياً في أحياء المواطنين، وتسهم بشكل فعال وملموس في الارتقاء بجودة حياتهم.

ويسعى))صندوق الفرجان((إلى توفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية التي يقدمها المواطنون أو المؤسسات ذات النفع العام لتنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية في الأحياء السكنية للمواطنين وبما يحقق أثراً إيجابياً في أحياء دبي، ويساهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري والهوية الوطنية.

ورعى صندوق الفرجان عدداً من البرامج منها برنامج تعلم كرة القدم في الحدائق العامة مع الكابتن عبدالله، وهو عبارة عن مبادرة لتدريب الأطفال على مهارات كرة القدم في 5 ملاعب داخل الفرجان، بهدف إكسابهم المهارات الأساسية لكرة القدم وتطوير لياقتهم البدنية وإكسابهم قيمة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وتقديم لاعبين يمكن أن يكونوا نواة للأندية المحلية والمنتخب الوطني الإماراتي، وخلق روح من الألفة وتعزيز التواصل بين سكان الحي الواحد وبناء مجتمعات الأحياء.

كما رعى))صندوق الفرجان((تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية للمتقاعدين في نادي ذخر بإمارة دبي، إلى وجهات مختلفة حول العالم.

وتستهدف المبادرة، التي تأتي بمتابعة اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، تعزيز اندماج المتقاعدين، ومساعدتهم على تمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل لمتابعة حياتهم بإيجابية، الأمر الذي يتيح لهم الإسهام في خدمة المجتمع وجهود التنمية والحفاظ على الهوية، بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.

ورعى صندوق الفرجان أيضاً، مهرجان((بين الغاف))الذي تنظمه مؤسسة((فرجان دبي))، بالتعاون مع بلدية دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف دبي)، ويستهدف تقديم فعاليات تسهم في ترسيخ التقارب والتلاقي بين أفراد أحياء وفرجان دبي، وتتيح مناخاً يخدم تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة.

و دعمت اللجنة أعمال ومبادرات مؤسسة فرجان دبي التي تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في أحياء دبي السكنية، وتعزيز التواصل بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، عبر تحفيز روح التطوع والإسهام المجتمعي من خلال تنظيم 15 فعالية كبرى ومتوسطة، في 30 فريجاً وموقعاً، شهدت مشاركة أكثر من 137 ألف زائر للفعاليات.. وتحظى المؤسسة بمتابعة 110 آلاف متابع لحسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشملت قرارات اللجنة خلال عام ونصف العام، مبادرة ((الفرص الاستثمارية)) ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين، التي أسهمت في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على تقديم مبادرات تحقق للمواطنين الرّخاء والسعادة، وتوفر لهم أفضل الفرص الاستثمارية التي تُسهم في فتح آفاق التنمية المستدامة أمامهم.

وشهد العام ونصف العام كذلك زيادة في مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجية إمارة دبي الهادفة لدمج وتمكين أصحاب الهمم، وحرصها على منحهم الاستقرار والدعم الشامل بما يضمن تعزيز دورهم وإسهامهم في مسيرة التنمية.

كما تم إعفاء 575 مواطناً من ذوي الدخل المحدود وأسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغ قيمتها 178 مليون درهم. وشهد شهر يونيو الماضي اعتماد الرؤية الجديدة لتخطيط وتصميم وتطوير الأحياء السكنية النموذجية، والتي تغطي مرحلتها الأولى ثلاث مناطق سكنية هي المزهر الأولى، والخوانيج الثانية، والبرشاء الثانية، وستوفر الأحياء النموذجية الفرص الاستثمارية لأهالي كل منطقة، مثل إقامة المطاعم والأسواق المفتوحة في الحدائق الرئيسة، والمحال التجارية الموسمية والصالات والملاعب الرياضية.

ودعمت اللجنة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بإطلاق مبادرة((رعاية)) التي تقدم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتسعى إلى تطوير منظومة صحية متكاملة للارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

تمكين كبار المواطنين

وفي إطار مساعي اللجنة إلى تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، أطلقت اللجنة نادي ذُخر في حديقة الصفا بدبي، والذي يستهدف تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، عبر تقديم خدمات متكاملة تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي في مواكبة التطور السريع للحياة بكافة أوجهها.

وتسهم برامج ومبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بدبي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الساعية إلى تحقيق قفزات نوعية وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن، وتمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين والمدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية وحراكها الثقافي ونشاطها الرياضي.

وتهدف اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين إلى توفير كافة سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية، عبر استراتيجية عمل محددة، تقوم على مجموعة من المحاور، التي تهتم بكل ما يخص المواطنين وضمان تحقيق المستهدفات، التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما تتابع اللجنة ملف الخدمات مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات، بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وشبه الحكومي، ومتابعة تنفيذها.

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