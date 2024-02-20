حمدان بن محمد: كبارنا قدموا نموذجاً للعطاء والإيثار والتفاني في بناء قصة نجاح دبي الملهمة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع الاهتمام بفئة كبار المواطنين وإشراكهم بفاعلية في مختلف أنشطة المجتمع في قلب أولويات المبادرات الاجتماعية والأسرية الهادفة، التي تطلقها دبي، انسجاماً مع المنظومة الاجتماعية المتقدمة في الإمارة، والتي ترسّخ مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم في مستوى المعيشة.

مركز جديد

جاء ذلك بمناسبة توجيه سموه بإنشاء مركز جديد لـنادي ((ذخر)) في الحديقة القرآنية، بمنطقة الخوانيج بدبي، وذلك ضمن المبادرات النوعية المندرجة تحت ((أجندة دبي الاجتماعية 33))، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بداية العام الجاري، تحت شعار ((الأسرة أساس الوطن))، وبهدف تكوين أسر مستقرة، وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها ومتمسكة بهويتها، وجاهزة للمستقبل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس: ((وجهنا ((اليوم)) بإنشاء مركز جديد لنادي ((ذخر)).. لخدمة كبار المواطنين.. فدبي أسرة كبيرة.. ترعى كبارها.. وتوقّرهم وتحرص عليهم.. وتراعي اندماجهم الكامل وإشراكهم الفاعل في مجتمعهم.. تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن ((الأسرة أساس الوطن)) وتحقيقاً لغاية بناء الأسر الأكثر سعادة وترابطاً ضمن رؤية وخطة تركز على مجتمع دبي للسنوات العشر المقبلة)). وقال سموه: ((كبارنا قدموا نموذجاً للعطاء والإيثار والتفاني في بناء قصة نجاح دبي الملهمة وخدمة الوطن ورعاية أجياله الصاعدة على مدى العقود الماضية.. ومن الواجب والعرفان أن نبادلهم الوفاء.. وهذه سمة مجتمع دبي في قيمه وأخلاقه وهويته الوطنية الأصيلة)).

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بنموذج نادي ((ذخر))، الذي يشكل منظومة متكاملة، ويقوم على الشراكة بين العديد من الجهات الحكومية المعنية في دبي، ويحدث الأثر المجتمعي المنشود، ويفتح الباب لمساهمات مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص أيضاً في مبادرات مجتمعية هادفة ترعى صحة وسعادة وجودة حياة كبار المواطنين.

ويضم المبنى الرئيسي لنادي ((ذخر)) الجديد ثلاثة أقسام متكاملة، لتوفر معاً أفضل المميزات والخدمات لكبار المواطنين، وهي: مركز للرفاهية واللياقة البدنية، ومركز التواصل الاجتماعي والثقافي لتعزيز دور الترابط الأسري والمجتمعي، ومركز العافية.

ويهدف مشروع نادي ((ذخر)) للارتقاء بجودة حياة المواطنين في دبي، كما أنه يسعى إلى تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، عبر تقديم خدمات متكاملة، تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي في مواكبة التطور السريع للحياة بكافة أوجهها، وتعزيز ثقتهم بطاقاتهم وإمكاناتهم للمشاركة الفاعلة في تحقيق إنجازات الحاضر وصنع المستقبل المنشود، بما يحملون من خبرات وتجارب اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى الجديد في منطقة الخوانيج 20 ألف قدم مربعة، لتوفير تجربة استثنائية لرواد النادي في أجواء تجمع بين التاريخ والطبيعة والتكنولوجيا، ويضم المشروع إلى جانب المبنى الرئيسي، مبنى للخدمات ومُصلّى.

ويشمل مركز الرفاهية واللياقة البدنية بالنادي غرفة للاستشارات الغذائية، وأخرى للفحص الطبي، ويعنى بتعزيز مفهوم التغذية السليمة، التي تتناسب مع الاحتياجات البدنية والحالة الصحية لكبار المواطنين، وبما يكفل لهم الحفاظ على نوعية حياة سليمة، وذلك من خلال تقديم خدمات تصميم برامج التغذية المناسبة لكل شخص على حدة، فضلاً عن تقديم التوعية والمعلومات المتعلقة بالتغذية الصحية السليمة لأعضاء النادي، وبما يسهم في تعزيز الوظائف الحيوية للجسم.

أما مركز التواصل الاجتماعي والثقافي فيحتوي على غرفة منصات التفاعل الذكية، وغرفة للخدمات الحكومية الذاتية، ومكتبة، ومسرح، وجلسات لعقد ورش ومحاضرات توعوية وثقافية، لتعزيز الترابط المجتمعي ودمج الثقافات، بالإضافة إلى قاعة متعددة الاستخدام ومكاتب الإدارة والسينما الإبداعية، بينما يتضمن مركز العافية مقهى تفاعلياً، يهدف إلى توفير مساحة يلتقي فيها كبار المواطنين، لتعزيز التلاحم بين الأجيال والتثقيف عن التغذية السليمة.

وتسهم مبادرة ((ذخر)) إلى جانب المبادرات الاجتماعية الأخرى، في تحقيق أهداف الأجندة الاجتماعية 33 المتعلقة بإحدى غايات الأجندة الرئيسية، وهي أن تصبح المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين لكل فئات مجتمع دبي، وفي مقدمتها كبار المواطنين، لتكون دبي في صدارة مدن العالم من حيث متوسط العمر الصحي المتوقع.

وأثبتت التجربة الأولى لنادي ((ذخر)) الأول في حديقة الصفا نجاحها، من خلال أفضل الممارسات المدروسة لخدمة وتعزيز دور الأسرة المواطنة في المجتمع بخطى ترسخ القيم، وتعكس الهوية الإماراتية. ومنذ افتتاح النادي يحظى رواده بكامل الرعاية والاهتمام، كما حقق النادي العديد من الخدمات والإنجازات للمواطنين.

وأسهم النادي الذي يهدف إلى استدامة الهوية الوطنية للأسرة الإماراتية، من خلال أنشطته وفعالياته في رفع مؤشر الأداء لتحسين جودة حياة هذه الفئة الأساسية في مجتمع دبي إلى 97.3 %. ونظم النادي منذ يونيو 2023 وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، 57 ورشة ومحاضرة استقطبت 1780 مشاركة لأعضائه البالغ عددهم 868 بواقع 479 من الرجال، و389 من السيدات.

وإضافة إلى الإنجازات العديدة، التي حققها النادي حاز ((ذُخر)) 3 شهادات آيزو، وهي: آيزو 22316 لسنة 2017 المختصة في المرونة المؤسسية، وآيزو 23592 لسنة 2021 للمواصفات القياسية المخصصة للتميز في الخدمات، وآيزو 37101 لسنة 2021 المختصة بأهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسات.

شراكات

ويمثل فريق العمل المسؤول عن إدارة المشروع معظم الجهات الحكومية التي تتعاون بروح الفريق الواحد، وبمشاركة مجتمعية من قبل أسرة عبيد الحلو، حيث تضم القائمة الشركاء الاستراتيجيين للنادي: القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع، مجلس دبي الرياضي، هيئة الصحة بدبي، هيئة دبي الرقمية، دائرة المالية، بلدية دبي، دبي الصحية، هيئة الثقافة والفنون بدبي.

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