«بارجيل جيوجيت» تستعد لإطلاق صناديق استثمارية جديدة في دبي

حصلت شركة بارجيل جيوجيت للخدمات المالية على رخصة هيئة الأوراق المالية والسلع لإدارة صناديق الاستثمار في دبي، والتي تعد من بين أوائل شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات.

وتستعد ((بارجيل جيوجيت)) لإطلاق أنواع متنوعة من الصناديق لتناسب الرغبة الاستثمارية المتعددة لفئات المستثمرين المتنوعة مثل صناديق الأسهم وصناديق الدين والصناديق العقارية وغيرها الكثير بناءً على الطلب المتزايد والاحتياجات الاستثمارية للسوق.

وقال الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة ((بارجيل جيوجيت)): ((تتقدم الإمارات بسرعة في قطاعات مثل التكنولوجيا، والرقمنة، وانتقال الطاقة، ونقل الأعمال إلى الخارج على المستوى العالمي والحوكمة)).

وأضاف: ((إن استثمارات الشركة منذ تأسيسها في 2021 نمت أكثر من 22 مرة، حيث بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع إصلاحاً تنظيمياً كبيراً من خلال تقديم هياكل صناديق جديدة مختلفة مثل الصناديق الشاملة، والصناديق العائلية، والصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة، والصناديق العقارية، وصناديق استثمار السلع)). وقال سي جي جورج، المدير الإداري لشركة ((جيوجيت)): ((ستلبي هذه العروض احتياجات مجتمع الاستثمار بأكمله في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب)).

وأكد شمس الدين، مدير شركة بارجيل جيوجيت، أن مستثمري الشركة لديهم الفرصة للاستفادة من النمو في كل من دولة الإمارات وكذلك الأسواق العالمية)).

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