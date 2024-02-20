سوق دبي عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014

واصل سوق دبي المالي سلسلة مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، بمكاسب سوقية قاربت 22.5 مليار درهم في 8 جلسات، فيما بلغت مكاسب جلسة أمس 418 مليون درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 708.5 مليارات درهم في جلسة 8 فبراير الماضي، إلى 730.8 مليار درهم في ختام تداولات أمس.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.10% أو ما يعادل 4.4 نقاط ليغلق عند 4277.36 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، وأطول سلسلة مكاسب يومية منذ نوفمبر الماضي، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وقاد سهم ((المشرق)) ارتفاعات 11 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً بأكثر من 3% ليغلق عند 204 دراهم، في حين استحوذ سهما ((إعمار)) على سيولة جاوزت 117.8 مليون درهم، تعادل 34.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 340.2 مليون درهم. وتصدر ((إعمار العقارية)) الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 73.18 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 8.2 دراهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 57.2 مليون درهم وأقفل عند 18.6 درهماً بمكاسب 0.54%، ثم ((إعمار للتطوير)) بسيولة 44.6 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.9 دراهم صاعداً بنحو 0.25%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم ((وطنية إنترناشيونال)) 2.96%، و((تاكسي دبي)) 1.8%، و((أملاك للتمويل)) 1.7%، وزاد ((العربية للطيران)) 0.7%، و((تبريد)) 0.6%، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.54%، و((مصرف عجمان)) 0.54%، و((دبي الإسلامي)) 0.46%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 27.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 135.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 107.7 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9400.28 نقطة، متراجعاً بـ0.11%.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 216.14 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 90.2 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 62.7 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم ((إشراق للاستثمار)) 7.45%، و((رابكو للاستثمار)) 4.7%، و((بريسايت)) 3.2%، و((أغذية)) 1.8%، و((موانئ أبوظبي)) 1.7%.

السيولة

اجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.36 مليار درهم، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في أبوظبي، و340.2 مليون درهم في دبي، وجرى التداول على 568.3 مليون سهم عبر 21.5 ألف صفقة.

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