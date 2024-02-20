بنوك الإمارات تتصدر مؤشر الانطباعات الإيجابية خليجياً

تصدرت البنوك في الإمارات مؤشر صافي الانطباعات الإيجابية خليجياً، الذي أصدرته ((كي بي ام جي)) حول خدمات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهو الأول من نوعه في هذا القطاع إقليمياً؛ الذي صُمم لقياس تجارب وانطباعات العملاء ضمن القطاع المصرفي خليجياً. حيث يحلل التقرير، الذي جاء بالتعاون مع شركة DataEQ الانطباعات السلوكية حول 20 بنكاً في المنطقة؛ من خلال تتبع مجموعة بيانات واسعة تتألف من 3.965.821 تغريدة على منصة X (المعروفة سابقاً باسم تويتر)، خلال الفترة ما بين 1 مايو 2022 إلى 30 أبريل 2023. ويعد صافي الانطباعات مقياساً يحلل مستوى رضا العملاء، ويتم اشتقاقه عن طريق طرح المشاعر السلبية من المشاعر الإيجابية وضبطه بالنسبة إلى إجمالي حجم الحوار.

وحصلت الإمارات على أعلى نسبة من التغريدات الإيجابية، حيث حظيت بإشادة ما نسبته 21.1% من حوارها، وتلتها قطر. وجاءت هذه الإشادة نتيجة لعدة مقومات أبرزها: الشراكات الناجحة والأداء المالي القوي والمبادرات الاستثمارية الاجتماعية للشركات وخدمة العملاء.

ولم يخل التحقيق من الشكاوى السلبية من قبل العملاء عبر الإنترنت من جميع البلدان، مع رؤية مقارنات بين بنكين أو أكثر في تجارب المستهلكين المشتركة. ومن بين الشكاوى الرئيسية: مشكلات الخدمة وتوقف التطبيق وفترات الانتظار الطويلة.

وقال عباس بصراي، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية وإدارة المخاطر المالية في ((كيه بي إم جي لوار جلف)): ((يعد فهم الانطباعات الاستهلاكية في قطاع البنوك في مجلس التعاون الخليجي مهمة معقدة ومتعددة الجوانب، مما كشف عن مناطق رئيسية ذات أهمية بالنسبة للمستهلكين والبنوك على حد سواء. وإن الرؤى التي حصلنا عليها من خلال تحليل البيانات في تقريرنا هذا لا تعكس فقط السنة الماضية، بل من المحتمل أن تكون معياراً حاسماً للعلامات التجارية التي تهدف إلى تطوير استراتيجياتها باتجاه يراعي المستهلك بشكل أفضل)).

وقالت ميلاني مالهيرب، المدير التجاري التنفيذي في داتا إي كيو: ((توفر البيانات الاجتماعية للمؤسسات رؤية غير منقّاة حول انطباعات المستهلكين بالنسبة لهم وعن منافسيهم. وفي ظل ارتفاع وتيرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كقناة لتقديم الخدمات، خصوصاً في القطاع المصرفي، تضمن هذه المنصات مجموعة بيانات غير مستغلة يمكن تنظيمها وتحليلها في الوقت الحقيقي، مما يوفر رؤى قيمة حول تجربة العملاء والمنتجات والتسعير وردود الفعل حول السلوك)).

وتصدرت المملكة العربية السعودية القائمة في فئة الحوار داخل قطاع البنوك خليجياً؛ مسجلةً نسبة مرتفعة تقدر بـ 83.3٪ من إجمالي الحوار عبر الإنترنت، مما يوضح أن المستهلكين في المملكة أكثر نشاطاً بكثير من جيرانهم، وأكثر تفعيلاً للصوت في هذا القطاع.

وفي هذا الإطار؛ حصلت دولة الإمارات أعلى نسبة من التغريدات الإيجابية، حيث حظيت بإشادة ما نسبته 21.1% من حوارها، وتلتها قطر. وجاءت هذه الإشادة نتيجة لعدة مقومات أبرزها: الشراكات الناجحة والأداء المالي القوي والمبادرات الاستثمارية الاجتماعية للشركات وخدمة العملاء.

وتصدرت قطر القائمة في فئة صافي الانطباعات الإيجابية ما نسبته بـ 7.8%؛ ويعزي ذلك إلى مجموعة من العوامل أبرزها: الأداء المالي المواتي وإطلاق خدمات التحويل المالي المتوقعة منذ زمن وتنفيذ تحويلات الدفع الموحد (UPI) لتحويل الأموال الفورية إلى الهند، وهو ميزة تثير إعجاب المقيمين في الدولة، إلى جانب برامج التعاون مع الأطراف الثلاثة لتعزيز المدفوعات عبر الحدود أيضاً.

وشهد قطاع البنوك في مجلس التعاون الخليجي نمواً مستقراً بفضل مشاريع البنية التحتية وجهود التنويع الاقتصادي علاوة على فئة الشباب الأثرياء الذين يقودون الطلب على مختلف خدمات البنوك. تعتبر الأنشطة المصرفية عبر الحدود شائعة داخل مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل الاتفاقيات الاقتصادية المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تشرف هيئات التنظيم في كل بلد عن كثب على قطاع البنوك للحفاظ على الاستقرار وضمان الامتثال للمعايير الدولية. بشكل عام، يتميز الصناعة بالابتكار والتنظيم القوي، والتركيز على التكيف مع التوجهات المالية العالمية.

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