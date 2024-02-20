«أبوظبي الإسلامي» يرفع التمويلات المستدامة إلى 5.5 مليارات درهم

قال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن محفظة المصرف التمويلية الخاصة بالاستدامة تبلغ حالياً نحو 5.54 مليارات درهم، وإن العمل جار على تعزيزها بشكل مطرد خلال السنوات المقبلة مع وجود خطط عمل واضحة يعتزم المصرف إطلاقها بخصوص التحييد المناخي لتعزيز دوره كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع.

وأضاف العوضي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المصرف سيواصل الإسهام بشكل رئيس في دعم جهود الاستدامة، حيث وفر تمويلات تراعي مبادئها، وبات أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، فيما يعتزم تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام للمصرف.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى أن المصرف سيواصل تعزيز تواجده في الأسواق الرئيسة، ومن بينها مصر، التي ما زالت تمثل له سوقاً استراتيجية مهمة، وقال: ((نواصل التركيز على الاستفادة من الفرص في هذه السوق الواعدة من خلال تخصيص العروض والحلول المبتكرة وتعزيز حضورنا القوي في دولة الإمارات والتي نتملك فيها أكثر من 60 فرعاً، وأكثر من 500 صراف آلي، بالإضافة إلى تواجدنا في أسواق استراتيجية أخرى تشمل: السعودية، وقطر، والمملكة المتحدة، والعراق)). وأوضح العوضي أن المصرف نجح في تنفيذ مشاريع جديدة والاستفادة من التحولات التكنولوجية واسعة النطاق، التي تتضمن إضافة ميزات وقدرات جديدة إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص به، ما أدى إلى ارتفاع نسبة متعامليه الذين يعتمدون على خدماته الرقمية إلى أكثر من 80%.

مركز المدفوعات

من جهة أخرى، أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي منصة مركز المدفوعات المتطورة التي تتيح للمتعاملين إجراء تحويلاتهم بطريقة سريعة وفعالة. وقد عمل مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع شركة ((بروجرس سوفت))، شركة حلول الدفع الفورية، لتسهيل تكامل الخدمات وتسريع التحويلات المالية عبر الحدود.

وأكد مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتعزيز الابتكار وتجاوز توقعات المتعاملين، من خلال تقديم أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة، ومن بينها ((مركز المدفوعات)) التابع لشركة بروجرس سوف، والذي يعد نقلة نوعية في مستوى قدرات المصرف التقنية وتسهيل عملية الانتقال السلس من أنظمة الدفع القديمة إلى هذه المنصة المتقدمة.

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