الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يتصدران أعمال مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية 27 الجاري

تنطلق الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية على مدار يومي 27 و 28 فبراير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي؛ والتي من المقرر أن تستقطب مجموعة مميزة من المدراء التنفيذيين للهيئات الاقتصادية والمهنية وكذلك المسؤولين الحكوميين والشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية. ويتصدر الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية والإرث المؤسسي أجندة الحدث، إلى جانب تسليط الضوء على العديد من الموضوعات البارزة مثل الاستراتيجيات المبتكرة، وأفضل الممارسات، والنهج التعاوني، والتي تبرز تأثير ودور الهيئات الاقتصادية والمهنية في مختلف جوانب المجتمع.

وتهدف الدورة أيضا إلى إيجاد مسار متطور يدعم أهداف قطاع الهيئات الاقتصادية والمهنية لترسيخ دورهم الرائد في المجتمع وخلق قيم مضافة تمكن الأعضاء من تطوير مهامهم من جهة؛ ومساندة المجتمع من جهة أخرى. وتمتد أهمية المؤتمر إلى أبعد من ذلك؛ فهو يمكّن المشاركين من الاطلاع على استراتيجيات جديدة ناجحة تمكنهم من جذب أعضاء وتطبيق ممارسات مستدامة لتعزيز مساهماتهم في المجتمع وبناء إرث دائم. علاوة على ذلك؛ يتناول الحدث العديد من الجلسات والحلقات النقاشية واللقاءات المفيدة؛ التي تسهم في تبادل الآراء وتعزيز التعاون بما يخدم أهداف وخطط هذا القطاع الحيوي مستقبلاً.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((يعتبر قطاع الهيئات الاقتصادية والمهنية من القطاعات المهمة على الصعيد العالمي التي تسهم بشكل كبير بتحقيق التغيير الإيجابي. فيما يسهم مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية؛ الذي ينعقد بشكل سنوي، في دعم هذا القطاع وتمكينه من تحقيق الأهداف المرجوة. ويمثل الحدث أهمية بالغة إذ يتناول قائمة من المواضيع الحيوية التي تتصدر الاهتمام العالمي مثل استراتيجيات تفاعل ومشاركة الأعضاء، والتحول الرقمي، والممارسات المستدامة، والحوكمة الأخلاقية؛ وهو يشكل الأساس الذي يرتكز عليه هذا القطاع لإحداث تغيير إيجابي ومواجهة التحديات الاجتماعية عبر توطيد أواصر التعاون)).

منظومة

وقال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرفة دبي: ((تعتبر رحلة إمارة دبي في التحوّل من ميناء تجاري نشط إلى مركز عالمي للتجارة والابتكار ووجهة للثقافة والإبداع خلال فترة قصيرة مثالاً حياً على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس. وهو ما يجسده تأسيس مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية باعتباره انعكاساً لتميز منظومة أعمالنا الحافلة بالتنوع الثقافي والأفكار المبدعة والطموح. ويأتي دعم غرف دبي لمؤتمر (دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية) السنوي كجزء من جهودنا المستمرة لتوسيع العلاقات التجارية العالمية، والتأكيد على أهمية ممارسات الأعمال المستدامة، وتعزيز نمو الشركات المحلية)).

ويتناول المؤتمر عدداً من الجلسات الرئيسية من بينها ((دور الهيئات الاقتصادية والمهنية في تشكيل المجتمع تاركة إرثاً اقتصادياً مستداماً))، والتي تسلط الضوء على كيفية حصول الهيئات على فهم أوضح لتكون أكثر تأثيراً على المجتمع والاقتصاد؛ وتعلم استراتيجيات الاتصال الفعّالة.

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