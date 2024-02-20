الإمارات الخامسة عالمياً في الربط الجوي

حلت الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والـ 5 عالمياً ضمن قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في الربط الجوي من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكشفت بيانات شركة ((مابريان)) المتخصصة في مجال المعلومات السياحية، أن إجمالي حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات المغادرة من المطارات الإماراتية بلغ 41.8 مليون مقعد بنمو 12.24% مقارنة مع النصف الأول من 2023.

وأظهرت البيانات أن ((طيران الإمارات)) و((الاتحاد للطيران)) كان لهما دور كبير في نمو حجم السعة المقعدية، الأمر الذي انعكس على تعزيز مكانة دبي وأبوظبي كمراكز طيران عالمية.

وبحسب البيانات، تفوقت الإمارات في التصنيف العالمي على كل من فرنسا وإيطاليا والصين وتركيا واليابان، وجاءت بعد كل من الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة بنحو 83.5 مليون مقعد، ثم المملكة المتحدة 72.8 مليون مقعد، وألمانيا 53.7 مليون مقعد، وإسبانيا 53.4 مليون مقعد مجدول على التوالي.

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