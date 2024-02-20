Wednesday, 21 February 2024 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات الخامسة عالمياً في الربط الجوي

2/20/2024 7:19:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلت الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والـ 5 عالمياً ضمن قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في الربط الجوي من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكشفت بيانات شركة ((مابريان)) المتخصصة في مجال المعلومات السياحية، أن إجمالي حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات المغادرة من المطارات الإماراتية بلغ 41.8 مليون مقعد بنمو 12.24% مقارنة مع النصف الأول من 2023.

وأظهرت البيانات أن ((طيران الإمارات)) و((الاتحاد للطيران)) كان لهما دور كبير في نمو حجم السعة المقعدية، الأمر الذي انعكس على تعزيز مكانة دبي وأبوظبي كمراكز طيران عالمية.

وبحسب البيانات، تفوقت الإمارات في التصنيف العالمي على كل من فرنسا وإيطاليا والصين وتركيا واليابان، وجاءت بعد كل من الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة بنحو 83.5 مليون مقعد، ثم المملكة المتحدة 72.8 مليون مقعد، وألمانيا 53.7 مليون مقعد، وإسبانيا 53.4 مليون مقعد مجدول على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN20022024000110011019ID1107877320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث