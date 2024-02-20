الإمارات الخامسة عالمياً في الربط الجوي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حلت الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والـ 5 عالمياً ضمن قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في الربط الجوي من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكشفت بيانات شركة ((مابريان)) المتخصصة في مجال المعلومات السياحية، أن إجمالي حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات المغادرة من المطارات الإماراتية بلغ 41.8 مليون مقعد بنمو 12.24% مقارنة مع النصف الأول من 2023.
وأظهرت البيانات أن ((طيران الإمارات)) و((الاتحاد للطيران)) كان لهما دور كبير في نمو حجم السعة المقعدية، الأمر الذي انعكس على تعزيز مكانة دبي وأبوظبي كمراكز طيران عالمية.
وبحسب البيانات، تفوقت الإمارات في التصنيف العالمي على كل من فرنسا وإيطاليا والصين وتركيا واليابان، وجاءت بعد كل من الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة بنحو 83.5 مليون مقعد، ثم المملكة المتحدة 72.8 مليون مقعد، وألمانيا 53.7 مليون مقعد، وإسبانيا 53.4 مليون مقعد مجدول على التوالي.
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