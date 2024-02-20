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55 % حصة دبي من تراخيص المناطق الحرة بالإمارات

2/20/2024 7:19:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذت دبي على نسبة 55% من تراخيص المناطق الحرة في الإمارات، حيث وصل عدد التراخيص في الإمارة إلى 97 ألفاً، وذلك عبر عدد من المناطق وهي: واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة ((ميدان))، ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي، ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للتطوير، ومركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي، ومدينة الخدمات الإنسانية، وكوميرسيتي، وكوماز، ومدينة دبي الطبية، ودبي للأقمشة، ومجمع الذهب والألماس.

وسجلت الشارقة المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات بإجمالي تجاوز 34110 شركات عبر عدة مناطق تصدرتها مدينة الشارقة للإعلام والنشر، والمنطقة الحرة بالحمرية. وجاءت رأس الخيمة بمنطقتيها الحرة ((راكز)) ومركز رأس الخيمة للأعمال في المركز الثالث بإجمالي 34 ألف شركة.

فيما بلغ عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي 8900 شركة وذلك في عدة مناطق وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي بالحصة الأكبر من الشركات، ثم منطقة ((مصدر))، ومنطقة خليفة الصناعية ((كيزاد))، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، والمنطقة الإعلامية، بينما توزع حوالي 2131 ترخيصاً بين المناطق الاستثمارية في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.

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